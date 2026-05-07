Lao động

Biến việc học tập Bác thành nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ Công đoàn, người lao động

Thanh Nga

(NLĐO)- Cán bộ Công đoàn phải là những người tiên phong trong việc tu dưỡng đạo đức, đổi mới tư duy và tác phong làm việc.

Chiều 7-5, tại Đặc khu Côn Đảo, LĐLĐ TPHCM tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị; tuyên dương gương tiêu biểu trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong CNVC-LĐ thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Nhiều cách làm hay

LĐLĐ thành phố cho biết việc triển khai Kết luận 01-KL/TW trong 5 năm qua của các cấp Công đoàn thành phố diễn ra trong bối cảnh vừa thuận lợi vừa có những khó khăn. 

Để triển khai, LĐLĐ Thành phố đã cụ thể hóa các văn bản của Trung ương và Thành ủy thành một hệ thống kế hoạch hành động xuyên suốt. Các cấp Công đoàn đã đẩy mạnh thực hiện đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện cá nhân, chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hệ thống Công đoàn đã tổ chức hàng nghìn hội nghị quán triệt, tuyên truyền qua đa kênh (Youtube, Fanpage, Zalo, Truyền hình Công nhân) tiếp cận hơn 2,5 triệu lượt người, biến việc học tập thành nhu cầu tự thân của mỗi cá nhân.

Phó chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam trao bằng khen cho các cá nhân

Nhiều phong trào sáng tạo, các mô hình hay, cách làm hiệu quả đã xuất hiện và lan tỏa, điển hình như các cuộc thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phong trào "Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo". 444.156 mô hình, giải pháp, sáng kiến của đội ngũ CNVC-LĐ TP đã được nhân rộng và áp dụng hiệu quả, mang lại giá trị hàng trăm tỉ đồng cho địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Công đoàn các cấp cũng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hướng về người lao động, sát cánh cùng người lao động. Các chương trình phúc lợi đoàn viên ngày càng được mở rộng về quy mô, chất lượng mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Kim Loan trao bằng khen cho các tập thể

Song song đó, việc triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh cũng đã tạo được dấu ấn. Nhiều Công đoàn cơ sở đã, đang và tiếp tục thiết kế, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh bằng các hình thức, mô hình trực quan, sản phẩm thiết thực như: xây dựng các chuyên mục "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Góc học tập làm theo Bác" tại doanh nghiệp.

Đến nay, các cấp Công đoàn đã xây dựng 1.956 thiết chế Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và 2.044 tủ sách với hàng ngàn đầu sách các loại và hình thức quét mã QR. Đây là cách làm sáng tạo tiêu biểu của Công đoàn Thành phố nhằm đưa tư tưởng của Bác vào đời sống công nhân một cách sinh động, gần gũi.

Cán bộ Công đoàn phải nêu gương

Phát biểu tại hội nghị, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, đánh giá cao thành tích đầy tự hào của các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp Công đoàn thành phố.

Bà Thái Thu Xương phát biểu tại hội nghị

Để phát huy những kết quả đã đạt được, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu các cấp Công đoàn Thành phố tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Mỗi cán bộ Công đoàn phải là những người tiên phong trong việc tu dưỡng đạo đức, đổi mới tư duy và tác phong làm việc.

Đồng thời đề nghị, các cấp Công đoàn cần tiếp tục đưa nội dung làm theo Bác vào nội dung hoạt động công đoàn hàng ngày, gắn với phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo".

Công đoàn phải chuyển tải tới đoàn viên, người lao động thấm nhuần tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước là "Càng yêu nước thì càng phải thi đua"; khơi dậy tinh thần tự học, nâng cao tay nghề của công nhân để họ không bị tụt hậu trong kỷ nguyên số.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TPHCM và Đặc khu Côn Đảo chúc mừng 149 tập thể, cá nhân được vinh danh

Dịp này, 40 tập thể và 109 cá nhân điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được LĐLĐ TPHCM vinh danh, trao bằng khen.


Thành lập Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TPHCM

(NLĐO) - Trung tâm có chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên - lao động

(NLĐO)- Trong 10 năm qua, toàn quận 5 đã có hơn 671 lượt tập thể, 885 lượt cá nhân điển hình được biểu dương học Bác.

Gần 200 đại biểu là cán bộ, đoàn viên Công đoàn đã tham dự chuyến về nguồn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (số 1 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4) do LĐLĐ huyện Bình Chánh, TP HCM tổ chức sáng 21-5.

