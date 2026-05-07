Lao động

Thành lập Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TPHCM

MAI CHI

(NLĐO) - Trung tâm có chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên - lao động

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định tổ chức lại Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn, Nhà nghỉ Khách sạn Công đoàn Thanh Đa, Nhà nghỉ dưỡng Công nhân Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) thành Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TPHCM.

Thành lập Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TPHCM - Ảnh 1.

Ông Phạm Văn Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật LĐLĐ TPHCM, tuyên truyền pháp luật cho người lao động

Theo quyết định (hiệu lực từ ngày 5-5), Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TPHCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Trung tâm có các chức năng, nhiệm vụ gồm: Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên - lao động; Chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên - lao động và con đoàn viên - lao động; Tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các hoạt động tư vấn khác miễn phí cho đoàn viên - lao động.

Bên cạnh đó, trung tâm còn có nhiệm vụ triển khai các chương trình phúc lợi, an sinh xã hội đối với đoàn viên - lao động; Tổ chức trại hè, các hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho con công nhân - lao động, cho các em thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; Phối hợp cơ quan y tế chuyên môn tổ chức khám sức khỏe và các dịch vụ khác cho đoàn viên và con đoàn viên - lao động;

Ngoài ra, trung tâm cũng hỗ trợ, hướng dẫn người lao động tham gia hoạt động Công đoàn và gia nhập tổ chức Công Đoàn; Hỗ trợ xây dựng phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; Hướng dẫn xây dựng nội quy, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể; Quản lý và vận hành, khai thác, bảo dưỡng, sử dụng có hiệu quả nhà ở xã hội do Công đoàn đầu tư xây dựng theo thẩm quyền được phân cấp…

Trung tâm có 5 Phòng nghiệp vụ, gồm các phòng: Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Công nghệ thông tin; Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; Phúc lợi xã hội - Tuyên truyền pháp luật; Tư vấn sức khỏe và nghỉ dưỡng người lao động; Khai thác - Dịch vụ.

Trụ sở chính của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TPHCM đặt tại số 37 Hàn Thuyên, phường Sài Gòn, TPHCM

Điểm tư vấn pháp luật: số 114B Trần Quang Khải, phường Tân Định, TPHCM.

Cơ sở 1: Nhà nghỉ Khách sạn Công đoàn Thanh Đa (cũ), lô 5 Cư xá Thanh Đa, phường Bình Qưới, TPHCM.

Cơ sở 2: Nhà nghỉ dưỡng Công nhân Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) nay là Nhà nghỉ Côn Đảo (Con Dao Resort), số 8 Nguyễn Đức Thuận, đặc khu Côn Đảo, TPHCM.

Chi nhánh của trung tâm: Số 499 Yesin, phường Thủ Dầu Một, TPHCM

Tăng cường cán bộ tư vấn pháp luật cho người lao động

Tăng cường cán bộ tư vấn pháp luật cho người lao động

Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Đề án "Xây dựng đội ngũ cán bộ tư vấn pháp luật (TVPL) và cán bộ Công đoàn có trình độ luật sư giai đoạn 2023-2028" do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức vừa diễn ra tại TP HCM.

Tư vấn pháp luật phải bám sát nhu cầu của đoàn viên

Sáng 15-5, tại TP HCM, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức "Hội nghị chuyên đề về thành lập mới, tổ chức lại trung tâm tư vấn và hỗ trợ người lao động (NLĐ)" với sự tham gia của hơn 100 cán bộ Công đoàn ở các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành.

Chương trình "Giao lưu nghề nghiệp và tư vấn pháp luật" tại Job Link 2025: Thiết thực, ý nghĩa

(NLĐO) – Chương trình thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ tham dự.

bảo vệ quyền lợi tư vấn pháp luật công tác xã hội LĐLĐ TPHCM người lao động
