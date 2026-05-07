Thành lập Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TPHCM

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định tổ chức lại Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn, Nhà nghỉ Khách sạn Công đoàn Thanh Đa, Nhà nghỉ dưỡng Công nhân Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) thành Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TPHCM.

Ông Phạm Văn Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật LĐLĐ TPHCM, tuyên truyền pháp luật cho người lao động

Theo quyết định (hiệu lực từ ngày 5-5), Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TPHCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Trung tâm có các chức năng, nhiệm vụ gồm: Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên - lao động; Chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên - lao động và con đoàn viên - lao động; Tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các hoạt động tư vấn khác miễn phí cho đoàn viên - lao động.

Bên cạnh đó, trung tâm còn có nhiệm vụ triển khai các chương trình phúc lợi, an sinh xã hội đối với đoàn viên - lao động; Tổ chức trại hè, các hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho con công nhân - lao động, cho các em thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; Phối hợp cơ quan y tế chuyên môn tổ chức khám sức khỏe và các dịch vụ khác cho đoàn viên và con đoàn viên - lao động;

Ngoài ra, trung tâm cũng hỗ trợ, hướng dẫn người lao động tham gia hoạt động Công đoàn và gia nhập tổ chức Công Đoàn; Hỗ trợ xây dựng phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; Hướng dẫn xây dựng nội quy, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể; Quản lý và vận hành, khai thác, bảo dưỡng, sử dụng có hiệu quả nhà ở xã hội do Công đoàn đầu tư xây dựng theo thẩm quyền được phân cấp…

Trung tâm có 5 Phòng nghiệp vụ, gồm các phòng: Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Công nghệ thông tin; Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; Phúc lợi xã hội - Tuyên truyền pháp luật; Tư vấn sức khỏe và nghỉ dưỡng người lao động; Khai thác - Dịch vụ.