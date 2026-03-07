Biết mình không còn nhiều thời gian, cô gái 26 tuổi hiến giác mạc

Từ khi mắc ung thư giai đoạn cuối, cô gái trẻ P.T.H., sinh năm 2000 (trú tại xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình) đã chủ động liên hệ với Ngân hàng Mô, bày tỏ nguyện vọng muốn hiến tặng giác mạc sau khi qua đời. Tâm nguyện ấy cuối cùng đã được thực hiện.

Ê kíp thực hiện ca thu nhận giác mạc từ người hiến sau khi qua đời. Ảnh: Thuỳ Dương

Chiều 6-3, H. trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cũng trong thời khắc ấy, một hành trình khác bắt đầu hành trình thực hiện tâm nguyện hiến tặng giác mạc mà Hường đã chuẩn bị từ khi còn sống.

Ngay sau khi nhận được tin cô gái trẻ qua đời từ gia đình, Ngân hàng Mô (Bệnh viện Mắt Hà Nội 2) đã huy động ê kíp thu nhận và khẩn trương lên đường đến xã Hải Tiến (trước là xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Quãng đường hơn trăm cây số được rút ngắn trong sự gấp gáp, bởi giác mạc chỉ có thể thu nhận trong vòng 6 - 8 tiếng sau khi người hiến qua đời. Từng phút, từng giây lúc này đều vô cùng quý giá.

"Chào Hường nhé, chúng tôi đến để giữ lời hứa với em đây", anh Phan Đức Tâm, nhân viên Ngân hàng Mô, người từng trực tiếp làm thủ tục đăng ký và trao thẻ hiến cho H., nói khẽ trước khi cùng ê kíp thực hiện ca thu nhận giác mạc.

Việc thu nhận giác mạc sau đó được thực hiện theo đúng quy trình chuyên môn. Với sự phối hợp của gia đình và các cộng tác viên tại địa phương, hai giác mạc của cô gái trẻ được thu nhận thành công, nhanh chóng vận chuyển về Ngân hàng Mô, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 để xử lý, bảo quản và chuẩn bị ghép cho các bệnh nhân đang chờ ánh sáng.

Trước đó, H. đã chủ động liên hệ với Ngân hàng Mô, bày tỏ nguyện vọng muốn hiến tặng giác mạc sau khi qua đời. Biết hoàn cảnh của H., các nhân viên Ngân hàng Mô đã tìm về tận ngôi nhà nhỏ ven biển để gặp cô, mang theo đơn đăng ký và tấm thẻ hiến mô, tạng trao tận tay cô gái trẻ. Cô nói mình muốn cho đi ánh sáng để giúp những người mù lòa có cơ hội nhìn lại cuộc đời.

Giác mạc của chị H. được hiến tặng để mang lại ánh sáng cho người khác

"Cho đi cũng là một cách nhận lại. Em tặng ánh sáng cho ai đó, rồi nhiều người biết, họ cũng làm theo. Biết đâu nhờ vậy ánh sáng lại quay về với bố mẹ em, với bà con quanh mình…"- H. từng chia sẻ.

Đôi mắt của H. đã khép lại ở tuổi 26, nhưng từ sự ra đi ấy, hai cuộc đời khác có thể được mở ra. Ở đâu đó, những bệnh nhân đang sống trong bóng tối vì bệnh lý giác mạc sẽ có cơ hội nhìn lại gương mặt người thân, nhìn thấy bầu trời và ánh sáng của cuộc đời.