Vừa được ghép giác mạc, 4 người liền đăng ký hiến tạng

Ngày 11-10, 4 bệnh nhân được ghép giác mạc thành công từ người hiến tặng chết não đã được Bệnh viện Trung ương Huế cho xuất viện. Ngay tại ngày xuất viện, những bệnh nhân này đã tự nguyện đăng ký hiến tạng sau khi họ qua đời để cám ơn gia đình của 2 bệnh nhân hiến giác mạc cho mình; cám ơn các bác sĩ đã giúp họ nhìn thấy lại cuộc đời tươi đẹp cũng như đem lại hy vọng nối dài sự sống cho những người khác.

Ghép giác mạc cho các bệnh nhân.

Ngày 27-9, ngay sau khi nhận được thông tin về nguyện vọng hiến tặng giác mạc của một bệnh nhân nam 41 tuổi, chết não tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, các bác sĩ của Trung tâm Mắt - Bệnh viện Trung ương Huế đã nhanh chóng thu nhận giác mạc. Sau đó, tiến hành ghép cho một bệnh nhân nữ 40 tuổi đến từ Gia Lai và một bệnh nhân nam 50 tuổi ở tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Các bệnh nhân đăng kí hiến tạng sau khi mình qua đời. Ảnh: Bệnh viện Trung ương Huế.

Tiếp đó, ngày 30-9, sau khi tiếp nhận giác mạc từ một bệnh nhân 36 tuổi hiến tặng do chết não tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, các bác sĩ đã ghép thành công cho hai bệnh nhân khác.

Thực hiện ghép giác mạc cho các bệnh nhân. Nguồn: Bệnh viện Trung ương Huế.



Cả 4 bệnh nhân này đều đã trải qua nhiều năm sống trong cảnh mù lòa. Nhờ sự tận tụy và nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ bác sĩ tại Trung tâm Mắt – Bệnh viện Trung ương Huế, cũng như tấm lòng của những người hiến giác mạc, họ đã được phục hồi một phần thị lực, mở ra hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn.

Trong bối cảnh số lượng giác mạc và tạng hiến tặng còn rất ít so với nhu cầu điều trị, hành động hiến giác mạc không chỉ là sự giúp đỡ cá nhân mà còn là sự đóng góp to lớn cho xã hội. Đây cũng chính là thông điệp mà Bệnh viện Trung ương Huế muốn gửi gắm đến mọi người: hãy cùng nhau chung tay xây dựng một xã hội nhân văn, nơi tình thương và sự sẻ chia sẽ thắp sáng cuộc sống của những người không may mắn.