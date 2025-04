Biểu tượng thành công của doanh nghiệp Nhật Bản tại Long An

Trong bối cảnh 20 năm qua, khi Việt Nam không ngừng vươn lên trở thành một trong những điểm sáng về thu hút đầu tư trong khu vực và toàn cầu. Hành trình này diễn ra song hành với quá trình chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh Long An - từ một địa phương chủ yếu phát triển về nông nghiệp những năm 2000 - đã vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp quan trọng của cả khu vực phía Nam.

Thành công của doanh nghiệp là thành công của địa phương

Câu chuyện về Tập đoàn Sapporo tại Long An đã ghi dấu ấn như một mô hình hợp tác thành công giữa doanh nghiệp nước ngoài và các địa phương tại Việt Nam. Sự thành công của Sapporo tại đây phản ánh rõ nét chính sách thu hút đầu tư bài bản, sự đồng hành sát sao của chính quyền tỉnh Long An cùng nỗ lực thích nghi và phát triển của doanh nghiệp nước ngoài trong môi trường kinh doanh Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út (thứ 3 từ phải sang) trong buổi làm việc tại trụ sở Tập đoàn Sapporo

Năm 2011 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Tập đoàn Sapporo - thương hiệu bia danh tiếng với bề dày 140 năm lịch sử - chính thức chọn Long An làm điểm đến cho dự án đầu tư lớn nhất của tập đoàn tại Đông Nam Á với số vốn 90 triệu USD.

Quyết định chiến lược này không đến một cách ngẫu nhiên mà là kết quả của quá trình khảo sát và phân tích thị trường kỹ lưỡng trong suốt hai năm.

Các chuyên gia của Sapporo đã nhận thấy những lợi thế vượt trội của Long An với vị trí địa lý chiến lược - cửa ngõ nối liền TP HCM và vùng ĐBSCL, cùng hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư bài bản.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất khiến tập đoàn Nhật Bản này quyết định "đặt cược" chính là chính sách ưu đãi thuế hấp dẫn đi kèm với sự đón tiếp nhiệt tình từ phía chính quyền địa phương - những dấu hiệu tích cực cho thấy môi trường đầu tư thông thoáng và tiềm năng phát triển lâu dài.

Trên cơ sở đó, nhà máy Sapporo đã được khởi công xây dựng tại Khu Công nghiệp Việt Hóa - Đức Hòa III với tổng diện tích 10ha. Đây không chỉ là dự án đầu tư lớn nhất của tập đoàn tại khu vực Đông Nam Á thời điểm đó, mà còn trở thành một trong những dự án FDI tiên phong và quan trọng nhất trong lịch sử phát triển công nghiệp của tỉnh Long An.

Việc áp dụng đồng bộ các công nghệ sản xuất hiện đại nhất từ Nhật Bản đã giúp nhà máy nhanh chóng khẳng định vị thế dẫn đầu về chất lượng trong ngành công nghiệp bia Việt Nam.

Ngay từ những ngày đầu, chính quyền Long An đã thể hiện sự quyết tâm hỗ trợ doanh nghiệp bằng những hành động cụ thể và thiết thực. Điển hình là việc rút ngắn thời gian cấp phép đầu tư xuống chỉ còn 15 ngày - nhanh hơn 50% so với quy định thông thường. Bên cạnh đó, Sapporo còn được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt 10% trong 15 năm (thấp hơn một nửa so với mức phổ thông), cùng nhiều chính sách hỗ trợ khác về đào tạo nhân lực và tiếp cận nguồn nguyên liệu địa phương.

Sự hỗ trợ này không chỉ dừng lại ở giai đoạn đầu mà còn tiếp tục trong suốt quá trình hoạt động. Năm 2021, khi đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh, Sapporo cũng như nhiều doanh nghiệp khác đối mặt với nguy cơ ngừng sản xuất.

Tuy nhiên, nhờ cơ chế đặc cách "3 tại chỗ" (sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ) được chính quyền tỉnh Long An áp dụng linh hoạt cùng các gói hỗ trợ về giảm phí hạ tầng, nhà máy đã có thể duy trì hoạt động với 85% lực lượng lao động.

Nhờ những biện pháp hỗ trợ kịp thời, nhà máy đã nhanh chóng phục hồi hoạt động sản xuất và đạt được mức tăng trưởng ổn định ngay trong giai đoạn hậu đại dịch. Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn quan niệm rằng thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của địa phương. Với Sapporo, chúng tôi không chỉ xem họ như một nhà đầu tư mà còn là đối tác phát triển lâu dài."

Minh chứng cho môi trường đầu tư hấp dẫn

Sau hơn 10 năm hoạt động, Sapporo Long An đã đạt được những thành tựu đáng tự hào. Từ công suất ban đầu 50 triệu lít/năm (2011), nhà máy đã không ngừng mở rộng và nâng cấp để đạt công suất 200 triệu lít/năm vào năm 2023 - gấp 4 lần so với thời điểm khởi đầu.

Sản phẩm của nhà máy đã góp phần quan trọng vào tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Nhà máy tạo việc làm trực tiếp cho 530 lao động và khoảng 2.000 việc làm gián tiếp thông qua các nhà cung cấp, đối tác địa phương.

Đặc biệt, dòng sản phẩm Sapporo Premium đã trở thành niềm tự hào của người dân Long An, được người tiêu dùng địa phương trìu mến gọi là "bia của Long An".

Nhà máy sản xuất Bia Sapporo tại Khu Công nghiệp Đức Hòa 3

Thành công của Sapporo tại Long An đã trở thành hình mẫu giúp Long An thu hút 161 dự án của doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào tỉnh với tổng vốn đăng ký lên tới 1,3 tỉ USD (theo số liệu từ Sở Tài chính tỉnh Long An vào tháng 3-2025).

Theo ông Takeo Nakajima, Trưởng đại diện JETRO tại TP HCM: "Câu chuyện Sapporo là minh chứng rõ nét nhất cho mô hình hợp tác win-win giữa doanh nghiệp Nhật Bản và địa phương Việt Nam. Thành công của họ đã mở đường cho nhiều doanh nghiệp Nhật khác tin tưởng đầu tư vào Việt Nam."

Nhìn về tương lai, Sapporo đang chuẩn bị cho giai đoạn đầu tư mới trị giá 50 triệu USD vào năm 2026, tập trung vào hai hướng phát triển chính: Chuyển đổi sang mô hình nhà máy xanh với hệ thống sản xuất tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu carbon. Phát triển dòng sản phẩm bia hữu cơ chất lượng cao, đáp ứng xu hướng tiêu dùng bền vững.

Nhìn lại chặng đường hơn một thập kỷ đồng hành cùng Long An, thành công của Sapporo không đơn thuần đến từ những chiến lược kinh doanh sắc sảo hay dây chuyền công nghệ hiện đại nhập khẩu từ Nhật Bản.

Điều làm nên sự khác biệt chính là mối quan hệ cộng sinh được vun đắp từ sự thấu hiểu và đồng hành sâu sắc giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Những cuộc làm việc song phương không chỉ dừng lại ở các buổi họp định kỳ theo quy chuẩn, mà đã phát triển thành những phiên đối thoại chiến lược thực chất, nơi mọi vấn đề từ sản xuất đến đời sống công nhân đều được thảo luận thẳng thắn.

Các sáng kiến hỗ trợ cộng đồng không đơn thuần là hoạt động từ thiện, mà đã trở thành những dự án phát triển bền vững thực sự mang dấu ấn Nhật Bản. Đặc biệt, chương trình chăm sóc đời sống người lao động được thiết kế bài bản đã vượt xa khỏi khuôn khổ phúc lợi thông thường, trở thành mô hình được nhiều doanh nghiệp FDI học tập.

Chính sự gắn kết đa chiều này đã tạo nên một mối quan hệ đối tác vượt xa khỏi khuôn khổ hợp tác kinh tế đơn thuần, hình thành nên thứ "triết lý đồng phát triển" mà cả hai bên cùng thấm nhuần. Bài học thành công từ Sapporo tại Long An đã trở thành chuẩn mực mới trong thu hút đầu tư FDI, minh chứng rằng khi sự chân thành được đặt lên hàng đầu, những giá trị bền vững sẽ tự khắc được kiến tạo.

Tổng giám đốc Sapporo Việt Nam phát biểu tại chương trình xúc tiến đầu tư Long An – Nhật Bản năm 2025 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Hành trình "đến, ở lại và thành công" của Sapporo tại Long An không chỉ khẳng định vị thế của tỉnh trên bản đồ đầu tư mà còn mở ra cơ hội cho nhiều doanh nghiệp Nhật Bản khác.

Phát biểu tại chương trình xúc tiến đầu tư thương mại Long An - Nhật Bản năm 2025, ông Katsuhiko Isui nhấn mạnh "Thành công của Sapporo Việt Nam tại Long An không chỉ là minh chứng cho môi trường đầu tư hấp dẫn, mà còn là lời mời gọi đến các doanh nghiệp Nhật Bản khác. Hãy nhìn vào sự phát triển của chúng tôi để thấy rằng Long An là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư Nhật Bản muốn mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.