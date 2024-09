Bình Định lần đầu tổ chức hội thi thợ giỏi ngành may

Trong thời gian 90 phút, các thí sinh thực hiện ráp các chi tiết để hoàn thành một sản phẩm áo sơ mi nam ngắn tay. Kết quả, thí sinh Võ Thị My (Công đoàn Công ty CP May Phù Cát) đoạt giải nhất; các thí sinh Hồ Thị Mỹ Duyên (Công đoàn Công ty CP May An Nhơn), Hồ Thị Hiền Trang (Công đoàn Công ty CP May Tây Sơn), Hà Thị Diệp (Công đoàn cơ sở Công ty CP May Phù Cát) cùng đoạt giải nhì. Ban tổ chức còn trao 3 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các thí sinh khác.



Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Định trao giải nhất cho thí sinh Hồ Thị Mỹ Duyên

Hội thi nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, góp phần động viên người lao động tích cực rèn luyện kỹ năng nghề.