(NLĐO) – Cơ quan công an hiện vẫn chưa tìm được thi thể của nạn nhân trong vụ án cha giết con rồi vứt xác xuống sông Hàn nhưng đã đủ căn cứ để khởi tố bị can và được Bộ Công an cùng VKSND Tối cao phê chuẩn.