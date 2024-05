Bình Dương di dời doanh nghiệp khỏi khu dân cư

KCN Bình Đường được hình thành từ năm 1993, có diện tích 16,5 ha, tọa lạc tại phường An Bình, TP Dĩ An, tiếp giáp với TP Thủ Đức (TP HCM). Đây là KCN đầu tiên của tỉnh Bình Dương, hiện đang thu hút 11 DN, trong đó có 5 DN thuê đất và 6 DN thuê nhà xưởng, với khoảng 2.000 lao động đang làm việc tại đây, tập trung vào các ngành nghề như may mặc, giày da, sản xuất bao bì, dệt may không nhuộm, gia công và lắp ráp linh kiện điện tử…