Bình Dương kiểm tra, rà soát 100% cơ sở thuộc diện phòng cháy chữa cháy

Ngày 15-11, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức toạ đàm khoa học "Nâng cao hiệu quả công tác, kiểm tra, hướng dẫn tuyên truyền PCCC của lực lượng PCCC Công an tỉnh Bình Dương".

Toạ đàm với sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công an, chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo công an nhiều địa phương phía Nam, cùng đông đảo doanh nghiệp trên địa bàn

Phát biểu tại tọa đàm, đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, nhấn mạnh thời gian tới, dự báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nhất là sự chuyển dịch đầu tư của một số nước lớn sang Việt Nam, điều này sẽ góp phần rất lớn trong việc thúc đẩy việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển công nghiệp như Bình Dương.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp phát biểu tại tọa đàm

Cùng với đó là việc đầu tư trong nước cũng tiếp tục gia tăng sau khi tình hình suy thoái kinh tế được phục hồi, các doanh nghiệp, khu đô thị mới, các tổ hợp nhà cao tầng, siêu cao tầng, hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ cũng không ngừng tăng lên, sẽ phát triển mạnh cả về số lượng lẫn quy mô; số lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ tăng nhanh,…

Điều này dẫn đến làm gia tăng việc sử dụng các loại nguyên vật liệu, hàng hóa cùng với sự gia tăng mức độ sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt trong sản xuất, kinh doanh, trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, đây là những yếu tố, điều kiện dẫn đến nguy cơ cháy, nổ phức tạp hơn so với giai đoạn hiện nay.

Theo trung tá Lê Minh Hải, Trưởng Phòng Công tác chữa cháy Tuyên truyền và Xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ- Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Bình Dương đã tập trung tham mưu cho UBDN tỉnh và chỉ đạo công an các địa phương hướng dẫn, phối hợp UBND cấp xã đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả công tác toàn dân tham gia PCCC, với nhiều cách làm hay, điển hình tại cơ sở, khu dân cư, là cánh tay nối dài trong công tác PCCC, kịp thời dập tắt được nhiều vụ cháy, không để cháy lan, cháy lớn, đồng thời kiểm tra, rà soát 100% cơ sở thuộc diện PCCC... Qua đó, số vụ cháy trên địa bàn tỉnh đã giảm hơn so với năm trước.

Đông đảo doanh nghiệp tham dự toạ đàm

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp nhìn nhận qua tọa đàm đã giúp các đơn vị có thêm kinh nghiệm, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền PCCC, cũng như đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được hay những thuận lợi, khó khăn, bất cập và những hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền về PCCC đối với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH

Qua đây, hướng dẫn, tuyên truyền về PCCC của người đứng đầu các cấp, các ngành, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và việc chấp hành chính sách, pháp luật về an toàn PCCC của người đứng đầu cơ sở đối với loại hình cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.