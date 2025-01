Bình Dương lên tiếng về thông tin "xe lưu thông đúng làn đường mới gây ùn tắc mạnh"

Ngày 10-1, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị gặp mặt báo chí thông tin một số kết quả nổi bật trong công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2024.

Đại tá Nguyễn Văn Dựt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết năm 2024, nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt tiến độ, tội phạm hình sự được kéo giảm 6% so với năm 2023, tỉ lệ điều tra khám phá chung đạt trên 85%; điều tra khám phá án đặc biệt nghiêm trọng và án rất nghiêm trọng đạt trên 91%. Hầu hết các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra làm rõ, bắt giữ nhanh thủ phạm.

Đại tá Nguyễn Văn Dựt phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí

Tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả các Tổ tuần tra đặc biệt 171 trong công tác phòng, chống tội phạm tại các tuyến, địa bàn, trong năm 2024 đã tuần tra trên 4.500 cuộc với hơn 40.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia.

Năm 2024 cũng là năm số vụ cháy trên địa bàn giảm sâu, đặc biệt là không để thiệt hại về người. Xảy ra 111 vụ cháy (giảm 363 vụ). Tiếp tục duy trì và nâng cao mô hình an toàn an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy, đặc biệt các mô hình an toàn phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư.

Trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đã phát hiện hơn 200.000 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính hơn 166.200 trường hợp với tổng số tiền trên 400 tỉ đồng.

Hiện Công an tỉnh đang triển khai mô hình "Tuyến đường An toàn giao thông" trên địa bàn tỉnh Bình Dương; tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai mô hình hệ thống camera giám sát giao thông trên các tuyến đường. Tăng cường công tác tiếp nhận, xử lý thông tin, hình ảnh, video clip phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thông do người dân cung cấp qua trang Zalo của công an. Nhờ đó, tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí so với năm 2023.

Về thông tin người dân phản ánh, gần đây, tình trạng ùn tắc giao thông trên một số tuyến đường trọng điểm như Quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn, nguyên nhân do người dân lưu thông đúng làn, dừng đúng vạch. Về vấn đề này, lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương cho biết kể từ khi Nghị định 168 về xử phạt vi phạm giao thông có hiệu lực thì người tham gia giao thông đã có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh hơn.

Tuy nhiên, còn một số nguyên nhân khác như dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn qua địa bàn tỉnh thi công chậm tiến độ; đèn tín hiệu giao thông bị chập chờn...

Về thông tin sau khi Nghị định 168 có hiệu lực, có tình trạng người dân quay clip rồi đe dọa tống tiền người vi phạm giao thông, đại tá Nguyễn Văn Dựt cho hay việc này đã từng xảy ra trước đây, hành vi này đều bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.