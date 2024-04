Bình Dương ra quân làm công tác dân vận

Ngày 13-4, tại TP Dĩ An, Ban Chỉ đạo phối hợp các đơn vị quân đội làm công tác dân vận tỉnh Bình Dương tổ chức ra quân làm công tác dân vận đợt 1-2024, với trên 1.560 người tham dự và nguồn kinh phí khoảng 1 tỉ đồng.



Ông Bùi Thanh Nhân, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương - Trưởng Ban chỉ đạo, phát biểu tại lễ ra quân

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thanh Nhân, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương, nhấn mạnh Phong trào thi đua "Dân vận khéo" được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện là một trong những dấu ấn đổi mới công tác dân vận, đã xây dựng mô hình và nhân rộng điển hình "Dân vận khéo", góp phần rất quan trọng hoàn thành thắng lợi thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương (thứ 5 từ trái qua) cùng lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Thành ủy Dĩ An tặng hoa cho các đơn vị làm công tác dân vận

Theo ông Bùi Thanh Nhân, lễ ra quân và chuỗi các hoạt động ra quân làm công tác dân vận năm 2024 của tỉnh được tổ chức 3 đợt cao điểm tại 3 địa phương, gồm: TP Dĩ An, thị xã Bến Cát và huyện Dầu Tiếng.

Các nội dung chương trình hoạt động và thời gian tổ chức triển khai thực hiện là chuỗi các hoạt động tuyên truyền vận động, tổ chức thực hiện "Ngày Thứ Bảy văn minh", "Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025" của Tỉnh ủy Bình Dương.

Ban Chỉ đạo phối hợp các đơn vị quân đội làm công tác dân vận tỉnh Bình Dương bảng tượng trưng xây "Nhà tình nghĩa quân dân" cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Dĩ An

Riêng đợt ra quân đầu tiên tại TP Dĩ An có 8 hoạt động, gồm: Tổng vệ sinh môi trường ở 7 phường, các đơn vị trú đóng trên địa bàn Dĩ An; Tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí 200 người dân; Tặng 200 phần quà các gia đình neo đơn, khó khăn, các trẻ em mồ côi; đến thăm và tặng quà 3 gia đình chính sách và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà, khởi công xây dựng các công trình dân sinh; Thực hiện Công trình vườn cây "Đại đoàn kết Quân - Dân"; Xây dựng "Nhà tình nghĩa Quân - Dân", "Nhà đại đoàn kết"; Tổ chức Phiên chợ 0 đồng; Tổ chức trồng cây xanh tại khu các viện nghiên cứu NC2 - Đại học Quốc gia TP HCM, một số tuyến đường trên địa bàn Thành phố Dĩ An; Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa cán bộ, chiến sĩ quân đội với cán bộ, người dân TP Dĩ An và các tổ chức đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau lễ ra quân tại TP Dĩ An, hàng trăm người dân trên địa bàn đã đến khám chữa bệnh miễn phí, tham gia phiên chợ 0 đồng, nhận các phần quà từ lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là ở các phường đã đồng loạt triển khai tổng vệ sinh môi trường với không khí sôi nổi; hoạt động trồng cây xanh cũng được hưởng ứng tích cực, góp phần xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh trên địa bàn tỉnh.