Bình Dương triệt phá nhiều chuyên án lớn

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy Bình Dương về mở cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an tỉnh Bình Dương đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, triệt phá nhiều chuyên án lớn.



Đáng chú ý, ngày 29-1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương triệt phá thành công một đường dây mua bán ma túy số lượng lớn, thu giữ tang vật hơn 64kg ma túy các loại.

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an Bình Dương, chúc mừng các đơn vị được nhận thưởng nóng

Cũng trong ngày 29-1, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tấn công, triệt xóa thành công chuyên án tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn xảy ra tại địa bàn TP Dĩ An. Từ đó, thu giữ 5 khẩu súng cùng nhiều tang vật liên quan.

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an Bình Dương, Tỉnh ủy Bình Dương đã biểu dương và thưởng nóng số tiền 300 triệu đồng cho các lực lượng tham gia phá án, gồm: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương (mỗi đơn vị 100 triệu đồng).

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng Công an Bình Dương, sự phối hợp nhịp nhàng với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã góp phần mang lại thành công cho chuyên án.

Trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn, việc kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt xóa các chuyên án nói trên đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nhà, mang lại bình yên cuộc sống cho nhân dân.