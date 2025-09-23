Bình "kiểm" và ngày tàn được dự báo trước

Hôm nay (23-9), TAND khu vực 7 - TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Phạm Đức Bình (tức Bình "kiểm", SN 1970, ngụ TP HCM) và 13 đồng phạm về nhiều tội danh. Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định Bình "kiểm" là đối tượng giang hồ cộm cán, chuyên gieo rắc hiểm họa cho xã hội.

Vừa ra tù đã sa lưới

Theo Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Bình "kiểm" là kẻ hung hãn, máu lạnh, "lưu manh kiểu dân anh chị" điển hình. Hắn kín tiếng, ít lộ hành tung nhưng mỗi lần gây án đều mang theo vũ khí có tính sát thương cao.

Hồ sơ tư pháp của Bình cho thấy một vòng lặp tù tội ám ảnh luôn có bóng dáng của vũ khí quân dụng. Gần nhất, năm 2007, TAND TP HCM tuyên phạt Bình 28 năm tù về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản"; "Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng". Đến năm 2010, Bình tiếp tục bị xử thêm 3 năm 6 tháng tù vì tội "Cố ý gây thương tích". Tổng cộng 30 năm tù, đến ngày 7-4-2024 mới mãn hạn nhưng chưa được xóa án tích.

Vậy mà, khi vừa bước chân ra khỏi trại giam, Bình lập tức lọt vào "tầm ngắm" của công an. Và đúng như dự đoán, y chưa kịp quen hơi thở tự do đã kịp kéo về dưới trướng loạt bạn tù, giang hồ cộm cán, dựng nên băng nhóm "xã hội đen" mới.

Trái ngược hình dung thường thấy về đám giang hồ vùi mình trong "đỏ đen", men rượu hay thuốc phiện, Bình thường "ẩn trú" trong căn hộ sang trọng tại Đảo Kim Cương (TP HCM). Trong "thế giới ngầm", mỗi gã giang hồ đều cần một thứ "bùa hộ mệnh" - kẻ thì dựa vào đàn em đông đảo, kẻ thì vin vào quan hệ với các ông trùm. Riêng với Bình "kiểm", súng và đạn mới là điểm tựa vững chắc nhất. Với gã, "hàng nóng" không chỉ để phòng thân mà còn như liều "doping" tinh thần, mang lại thứ uy lực để ngẩng cao đầu, thậm chí dám thách thức cả những thế lực khét tiếng đầu những năm 2000 như Năm Cam (tức Trương Văn Cam).

Trong lần xộ khám này, cáo trạng của VKSND Tối cao cho thấy mỗi phi vụ "tích trữ súng, đạn" của Bình đều thể hiện sự tính toán kỹ lưỡng: ai chuyển tiền, ai giữ hàng, ai liên lạc, ai cất giấu.

Phạm Đức Bình (tức Bình “kiểm”) và lô “hàng nóng” thời điểm bị bắt. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Thú chơi chết chóc

Thú chơi chết chóc của Bình "kiểm" được nuôi dưỡng bằng những mối quan hệ chằng chịt từ ngoài xã hội và cả từ… trại giam. Trong thời gian bị tạm giam tại trại giam Chí Hòa (TP HCM), Bình "kiểm" quen Lại Nam Phương, rồi qua Phương kết nối với Huỳnh Hoàng Vũ (Vũ "mèo"), Chu Văn Hoàng Anh - chủ quán lẩu dê tại quận 12 cũ. Những mối quan hệ tưởng rời rạc ấy bện chặt thành một mạng lưới phục vụ thú sưu tập chết chóc của Bình.

Có lẽ vì quá quen với "thú chơi" của Bình "kiểm" nên đám đàn em luôn nghĩ cách lấy lòng không phải bằng tiền bạc mà bằng… súng. Một buổi tối tháng 7-2024, tại quán lẩu dê của Hoàng Anh, Vũ "mèo" tặng Bình "kiểm" món quà bất ngờ. Bình "kiểm" mở chiếc túi vải nhung màu xanh in chữ "Chivas", thấy bên trong là khẩu súng ngắn Beretta cùng 13 viên đạn. Bình "kiểm" không ngần ngại nhận lấy rồi giao cho chủ quán lẩu cất giữ. "Để phòng thân" - Bình thản nhiên nói khi đồng phạm thắc mắc. Khẩu súng sau đó được giấu kín trên trần nhà vệ sinh, rồi chôn sâu trong vườn ở Lâm Đồng.

Không dừng lại trong nước, Bình còn vươn tay sang tận Lào. Biết Nguyễn Tuấn An có nhiều mối quan hệ làm ăn ở bên kia biên giới, Bình đặt mua nhiều súng AK cho tới hàng trăm viên đạn các loại. Tiền được chuyển qua nhiều tài khoản, lòng vòng qua người thân, bạn bè để che giấu dấu vết. Tuy nhiên, những đoạn hội thoại qua Facebook, Telegram, những tấm ảnh súng gửi từ bên kia biên giới đã phơi bày sự thật. Chỉ trong vài tuần tháng 9-2024, hơn 227 triệu đồng đã được Bình chi ra để thỏa mãn thú đam mê này.

Ngày 29-9-2024, Nguyễn Tuấn An cất giấu số súng đạn trong vali, định đưa về Việt Nam. Khi chiếc vali chuẩn bị rời bến xe phía Nam thủ đô Vientiane - Lào, Công an Lào đã phát hiện, thu giữ toàn bộ tang vật. An bị bắt và ít ngày sau bị bàn giao cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an Việt Nam. Từ đó, cả đường dây bị bóc gỡ. Khẩu súng Beretta chôn trong vườn ở Lâm Đồng, những khoản tiền luân chuyển qua nhiều người, những lần cà phê, tiệc tùng tưởng chừng vô hại… tất cả phơi bày thành chứng cứ trước cơ quan tố tụng.

Cũng theo hồ sơ vụ án, tiền mua súng, đạn được Bình "kiểm" khéo léo huy động từ bạn bè, đồng phạm có tiềm lực. Khi đã có trong tay "hàng nóng", chúng lại trở thành công cụ để Bình "kiểm" kiếm tiền bất chính.

Theo hồ sơ, Bình từng lên kế hoạch tổ chức sự kiện, mời người mẫu, ca sĩ nổi tiếng tham gia rồi bí mật bắt cóc, dùng vũ khí uy hiếp, cưỡng bức, quay video. Sau đó, các hình ảnh này sẽ được đưa sang Mỹ phát tán trên các website khiêu dâm để kiếm tiền. Kế hoạch còn dang dở thì cả băng nhóm đã bị triệt phá. Nhưng nó cho thấy mức độ nguy hiểm trong những suy tính của Bình.

Ngoài kế hoạch này, một nhánh đàn em khác là Mạch Tài (SN 1977) cầm đầu đã vận hành đường dây cá độ bóng đá và số đề hàng chục tỉ đồng. Hàng loạt con bạc tham gia, tài khoản được chia nhỏ, giao cho nhiều người sử dụng. Tiền thắng thua lên đến hàng chục tỉ đồng, được tính toán chi li mỗi tuần.

Cáo trạng của VKSND Tối cao thể hiện từ tháng 6-2024 đến ngày 3-10-2024, Bình "kiểm" cùng đồng phạm đã thực hiện hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; không tố giác tội phạm; tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và đánh lô, đề.

VKSND Tối cao đã truy tố Phạm Đức Bình về các tội "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Các bị cáo khác gồm Nguyễn Tuấn An, Chu Văn Hoàng Anh và Huỳnh Hoàng Vũ cũng bị truy tố về các tội liên quan đến vũ khí quân dụng. Những bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về các tội: "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Không tố giác tội phạm".



