Bình quân 5 tháng đầu năm chỉ số giá vàng tăng 22,95%

Ngày 29-5, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,05% so với tháng trước. So với tháng 12-2023, CPI tháng 5 tăng 1,24% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,44%.

Cơ quan thống kê cho biết trong nước, chỉ số giá vàng tháng 5 tăng 3,81% so với tháng trước, tăng 21,47% so với tháng 12-2023 và tăng 32,18% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm 2024, chỉ số giá vàng tăng 22,95%.

Giá vàng SJC liên tục tăng trong thời gian qua

Thông tin thêm về bức tranh tình hình kinh tế - xã hội, Tổng cục Thống kê nêu rõ, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 5 ước đạt 66,62 tỉ USD, tăng 9,1% so với tháng trước và tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 305, 53 tỉ USD, xuất siêu hơn 8 tỉ USD.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa năm tháng đầu năm 2024, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 44,0 tỉ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 54,9 tỉ USD.

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20-5 đạt gần 11,07 tỉ USD, tăng 2,0% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 5 tháng đầu năm ước đạt 8,25 tỉ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Các chỉ số thống kê cũng cho thấy sản xuất công nghiệp tháng 5 tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực hơn so với tháng trước, ước tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục khởi sắc.

Trong khi đó, hoạt động của doanh nghiệp còn đối mặt với không ít khó khăn khi bình quân bình quân một tháng có 19,5 ngàn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 5 tháng đầu năm là 97,3 ngàn, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước

Ở chiều ngược lại, trong tháng 5 cả nước có hơn 13,2 ngàn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 13,7% so với tháng trước. Tính chung năm tháng đầu năm 2024, cả nước có 98,8 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động.