Bình Thuận: Bắt tạm giam người cầm đầu đường dây thuê xe tự lái rồi đem bán

Ngày 20-12, nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Lê Hoàng Đức (SN 1992, trú tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Lê Hoàng Đức thuê ô tô hiệu Xpander, biển kiểm soát 86A-21483 của anh B. tại thị trấn Thuận Nam với giá 900.000 đồng/ngày, từ ngày 19-9 đến 19-10-2024.

Sau khi ký hợp đồng thuê xe và được giao xe, Đức đã bàn bạc với 2 người khác là Nguyễn Duy Phương, Phan Thanh Tùng (chưa rõ lai lịch) mang xe đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Đến ngày 5-10, các đối tượng không mang xe đi cầm cố mà bán cho một người tên V. ở TP Hà Nội với giá 300 triệu đồng.

Sau khi ông V. chuyển 200 triệu đồng tiền đặt cọc, các đối tượng đã chia nhau để tiêu xài.

Lê Hoàng Đức cùng tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp



Qua điều tra mở rộng, Cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện Lê Hoàng Đức đã thuê một ô tô rồi mang đến tỉnh Bình Phước cầm cố với số tiền 300 triệu đồng vào khoảng tháng 8-2024 và 2 ô tô khác hiện đang được xác minh.

Trước đó, ngày 13-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam phối hợp với Công an quận 1 (TP HCM), Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) bắt giữ 3 đối tượng Lê Hoàng Phong, Đặng Quốc Dũng và Lê Xuân Ý, đồng thời thu giữ 4 ô tô là tang vật.

Qua các vụ việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo các cơ sở cho thuê ô tô tự lái nên đề cao tinh thần cảnh giác, lắp đặt thiết bị định vị, hộp đen theo dõi hành trình di chuyển của xe, đề phòng trường hợp khách hàng thuê xe sau đó mang tài sản đi cầm cố.