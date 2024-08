Bình Thuận: Khởi tố thêm 4 bị can liên quan khai thác khoáng sản trái phép

Ngày 2-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ án khai thác khoáng sản trái phép xảy ra tại huyện Hàm Tân, trong đó 1 trùm 'cát tặc' bị bắt tạm giam

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Cảnh Mai (46 tuổi, trú thôn 3, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân) về tội vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản.

Khoảng 9 giờ sáng nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Công an huyện Hàm Tân khám xét nơi ở của bị can Lê Cảnh Mai, sau khi Viện KSND cùng cấp phê chuẩn các quyết định.

Nguyễn Hữu Chính, đối tượng liên quan các vụ án về khai thác khoáng sản trái phép tại huyện Hàm Tân, bị bắt ngày 3-4-2024. Ảnh: Viện KSND Hàm Tân

Công an tỉnh Bình Thuận cũng khởi tố, cho tại ngoại 3 bị can, gồm: Võ Hoàng Lâm (22 tuổi), Mai Đức Hội (41 tuổi) và Lê Đức Phong (45 tuổi, cùng trú xã Sơn Mỹ), để điều tra về hành vi liên quan các vụ khai thác khoáng sản trái phép tại xã Sơn Mỹ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Lê Cảnh Mai nhiều lần bị UBND xã Sơn Mỹ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác cát trái phép.

Đến ngày 7-2-2024, ông này tiếp tục tổ chức khai thác trái phép lượng cát lớn tại địa bàn tại thôn 1, xã Sơn Mỹ.

Riêng 2 bị can Mai Đức Hội và Lê Đức Phong, ngoài bị khởi tố để điều tra về hành vi khai thác khoáng sản thì cũng đang bị điều tra liên quan vụ khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép dẫn đến tai nạn chết người, xảy ra ngày 28-3-2024 tại thôn 4, xã Sơn Mỹ.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố vụ án vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại huyện Hàm Tân, khởi tố nhiều bị can liên quan.