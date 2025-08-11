Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh duy trì mối quan hệ đoàn kết, hợp tác chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới các tỉnh giáp ranh của Campuchia; tổ chức hội đàm, giao lưu hữu nghị, thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, Tết, góp phần xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị.



Triệt xóa nhiều vụ án phức tạp

Trong 7 tháng đầu năm 2025, lực lượng bộ đội biên phòng đã đấu tranh thành công 8 chuyên án lớn, triệt phá nhiều đường dây liên quan đến các loại tội phạm nguy hiểm như buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy, buôn lậu, mua bán người và vận chuyển hàng cấm qua biên giới.

Qua công tác quản lý, bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phát hiện, bắt giữ 33 vụ với 33 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 2,5 kg ma túy các loại, 1.713 viên ma túy tổng hợp, 18 kg vàng, 5 kg bạc, hơn 916 kg pháo nổ, 58.330 bao thuốc lá lậu, 10 con bò và nhiều phương tiện vận chuyển như ô tô, xe máy, xuồng…

Bộ đội Biên phòng Tây Ninh phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành những thủ tục pháp lý, hành chính ban đầu cho 45 công dân từ Campuchia về

Ngoài ra, đơn vị đã giải cứu thành công 2 nạn nhân bị mua bán người; khởi tố 8 vụ với 9 đối tượng; xử phạt hành chính 8 vụ/8 đối tượng và bàn giao 17 vụ cùng 16 đối tượng cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đáng chú ý, trong phối hợp với Đoàn 3 - Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã phá 2 chuyên án lớn, bắt giữ 5 đối tượng, giải cứu 6 nạn nhân bị mua bán và thu giữ số lượng lớn tang vật gồm 28,2 kg ma túy đá, 12 bánh heroin. Đồng thời, phối hợp xử lý thêm 6 vụ với 7 đối tượng, thu giữ 678,3 kg pháo nổ và 4.496 kg nguyên liệu thuốc lá.

Với quyết tâm "không để bị động, bất ngờ", lực lượng đã chủ động phối hợp tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, mốc giới, phát hiện và xử lý kịp thời mọi vụ việc, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Đơn vị đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phân giới, cắm mốc, tham mưu cho tỉnh đền bù và hỗ trợ kịp thời cho 716 hộ dân bị ảnh hưởng, với tổng kinh phí hơn 800 tỉ đồng.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới

Trên mặt trận xã hội, nhiều mô hình được triển khai hiệu quả, gắn với phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới".

Điển hình như mô hình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng" (từ 2016, nâng bước 137 cháu (nội biên 103, ngoại biên 34, con nuôi 11 cháu); Tiếng kẻng vùng biên (2012); Tiếng loa biên phòng (2021); "Mỗi tuần một địa chỉ" (từ 2018, cử 1.329 tổ/1.512 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp 1.130 hộ gia đình); Lớp học tình thương (từ 2014, mở được 88 lớp/1.106 học sinh, đang duy trì 10 lớp/107 học sinh); Cháo nghĩa tình (từ 2022, mỗi tháng 600 suất, mỗi suất 15.000 đồng); Mẹ đỡ đầu (năm 2022), đỡ đầu 1 cháu mồ côi mẹ, đã học hết cấp 3…

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Hà giới thiệu về ý nghĩa hệ thống đường biên mốc giới và công tác quản lý bảo vệ, giữ gìn cho các bạn đoàn viên thanh niên và cô giáo trên địa bàn xã Tân hà, tỉnh Tây Ninh

Bên cạnh đó, các chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", "Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới", "Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" đã vận động, phối hợp, thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn với kinh phí khoảng 95 tỉ đồng, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và củng cố quốc phòng – an ninh địa phương.

Theo đại tá Dương Văn Dược, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đề ra mục tiêu: Nâng cao năng lực nắm, đánh giá, dự báo tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, vụ việc; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh phòng, chống hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng. Đặc biệt, phấn đấu đến năm 2030, có từ 50% Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh, có hệ thống giám sát an ninh tiên tiến, hiện đại, tự động hóa kiểm soát xuất nhập cảnh…

Mới đây, Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại Đại hội, Đảng ủy Quân sự tỉnh Tây Ninh công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh gồm 15 đồng chí thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh và Chủ tịch UBND 19 xã biên giới, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Đoàn Đại biểu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh dự Đại hội cấp trên, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại tá Dương Văn Dược, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đại tá Đàm Quang Ngoạt, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.



