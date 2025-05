Kịch bản “bắt cóc” bé gái 7 tuổi từ Tây Ninh đưa xuống Vĩnh Long của 2 phụ nữ

Ngày 21-5, Văn Phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Huỳnh Lan (54 tuổi, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Thị Hoa (58 tuổi, ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) để điều tra làm rõ hành vi bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Huỳnh Lan

Tại cơ quan điều tra, Hoa và Lan khai nhận, trước đây, cả hai cùng chị T. (ngụ tỉnh Tây Ninh) hùn vốn làm hội chợ. Do làm ăn thua lỗ, chị T. có nợ Hoa và Lan 30 triệu đồng.

Nhiều lần Lan và Hoa gọi điện cho chị T. để đòi tiền nhưng không gặp nên chạy đến nhà để tìm.

Nguyễn Thị Hoa tại cơ quan công an

Đến chiều 20-5, Lan rủ Hoa điều khiển xe máy đến nhà cha ruột của chị T. ở xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Lúc này, cả hai phát hiện bé gái N.(7 tuổi, con ruột chị T) nên lên kế hoạch bắt cóc cháu bé nhằm gây áp lực buộc chị T. phải trả tiền.

Lợi dụng lúc ông N. (cha của chị T.) đang làm việc phía sau nhà, Hoa và Lan dụ dỗ bé gái lên xe chở đi mua trà sữa rồi bắt cóc. Hai đối tượng dự định đưa bé gái rời khỏi Tây Ninh về Vĩnh Long để buộc chị T. trả nợ.

Nhận được tin báo, Công an Tây Ninh nhanh chóng lần theo dấu vết thì phát hiện cả hai đang di chuyển đến tỉnh Long An nên phối hợp lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn, bắt giữ và giải cứu thành công cháu bé. Ngay sau đó cả hai đối tượng được di lý về Công an xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh làm việc.