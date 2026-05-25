HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Binz ở "Gặp lại": dám nhìn thẳng vào những tổn thương

Thùy Trang

(NLĐO)- "Gặp lại" như một lời tự sự sâu sắc, nơi Binz đối diện với quá khứ, soi chiếu nội tâm và tìm lại phiên bản nguyên bản nhất của chính mình ở tuổi 38.

Binz: từ "Bigcityboi" đến quý ông điềm tĩnh

Binz ở "Gặp lại": dám nhìn thẳng vào những tổn thương - Ảnh 1.

Binz: từ "Bigcityboi" đến quý ông điềm tĩnh

Tối 24-5, rapper Binz chính thức phát hành album đầu tay mang tên "Gặp lại", đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình nghệ thuật sau nhiều năm hoạt động.

Nếu khán giả từng quen với hình ảnh một Binz "bad boy" hào nhoáng trong Bigcityboi, khán giả sẽ bất ngờ khi bước vào thế giới của "Gặp lại". Ở đó không còn những lớp vỏ gai góc, không còn sự phô diễn cá tính quen thuộc, mà là một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh, đủ dũng cảm để nhìn lại những tổn thương cũ và chấp nhận chúng như một phần cuộc đời.

Xuyên suốt 10 ca khúc, Binz kể lại hành trình trưởng thành của mình như một thước phim tua ngược: từ cậu bé từng nghêu ngao hát trong bóng tối, đến chàng trai si tình tôn thờ cái đẹp, rồi trở thành biểu tượng nổi loạn của nhạc Việt. Nhưng sau tất cả ánh hào quang ấy, điều đọng lại lại là hình ảnh một người đàn ông biết cúi đầu nhận lỗi, biết trân trọng tình yêu và đủ dịu dàng để nói lời yêu thương với gia đình.

Binz ở "Gặp lại": dám nhìn thẳng vào những tổn thương - Ảnh 2.

Điểm đặc biệt của album là cách Binz xóa nhòa ranh giới giữa rap, giai điệu, thơ ca và chất tự sự.

"Gặp lại" vì thế không chỉ là album đầu tay, mà còn là cột mốc đánh dấu sự hòa hợp giữa nhiều "phiên bản" của Binz: từ Binz Da Poet, Xuân Đan đến Trung Đan – tên thật của nam nghệ sĩ. Tất cả không còn tách biệt mà hòa làm một, tạo nên chân dung nghệ sĩ trọn vẹn hơn, sâu sắc hơn.

Điểm đặc biệt của album là cách Binz xóa nhòa ranh giới giữa rap, giai điệu, thơ ca và chất tự sự. Mỗi bài hát như một chương nhỏ trong cuốn nhật ký trưởng thành, nơi cảm xúc được đặt lên hàng đầu.

SOOBIN trở lại cùng Binz

Đồng hành cùng Binz trong hành trình này là nhiều nghệ sĩ khách mời mang màu sắc riêng như Phan Mạnh Quỳnh, Obito, Hà Lê và SUGI. 

Mỗi màn kết hợp đều tạo nên những điểm chạm cảm xúc khác biệt, góp phần hoàn thiện bức tranh âm nhạc nhiều tầng lớp của album.

Đáng chú ý nhất là ca khúc "Em" – màn tái hợp đầy bất ngờ giữa Binz và SOOBIN. Đây là "ẩn số" được giữ kín đến phút cuối và nhanh chóng trở thành điểm nhấn khiến người hâm mộ phấn khích. 

Nếu phiên bản cũ từng tạo nên cơn sốt trên YouTube, thì lần trở lại này, "Em" mang màu sắc sâu lắng hơn, da diết hơn, như lời thì thầm của những người đàn ông đã đi qua nhiều va vấp.

Binz ở "Gặp lại": dám nhìn thẳng vào những tổn thương - Ảnh 3.

Ở tuổi 38, Binz không còn cần chứng minh mình là ai.

Không chỉ dừng ở âm nhạc, Binz còn lựa chọn cách truyền thông đầy tính nghệ thuật cho "Gặp lại". Trước ngày phát hành, anh tổ chức hai buổi vẽ tranh cùng đồng nghiệp, người thân và cộng đồng người hâm mộ Homies. 

Tại đây, mọi người được nghe album trước và tự phác họa hình ảnh "Trung Đan" theo cảm nhận riêng. Hoạt động này như một lời nhắn gửi: sau tất cả những tổn thương, điều quan trọng nhất là học cách trở về với hiện tại và sống trọn vẹn với đời sống thật.

Từ một "trendsetter" của V-pop với hình tượng thời thượng, nổi loạn, Binz hôm nay cho thấy một bước ngoặt lớn: không còn cố gắng trở thành ai khác, mà lựa chọn thành thật với chính mình. 

Có thể "Gặp lại" không phải album dễ nghe ngay từ lần đầu, nhưng lại là sản phẩm khiến người ta muốn nghe thêm lần nữa – để hiểu hơn về Binz, và đôi khi là để hiểu chính mình.

Ở tuổi 38, Binz không còn cần chứng minh mình là ai. Với "Gặp lại", anh chỉ đơn giản kể câu chuyện của mình – chân thật, nhiều vết xước nhưng cũng đầy chữa lành. Và có lẽ, đó mới là thứ âm nhạc chạm được sâu nhất vào trái tim khán giả.

Tin liên quan

Hết hát chèo, Binz cùng Xuân Đan chuyển sang hát Bolero

Hết hát chèo, Binz cùng Xuân Đan chuyển sang hát Bolero

(NLĐO) - Tạo hình "cô dâu chú rể" độc lạ của Binz và Xuân Đan, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Binz Binz- Xuân Đan Binz- Trung Đan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo