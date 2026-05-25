Binz ở "Gặp lại": dám nhìn thẳng vào những tổn thương

Binz: từ "Bigcityboi" đến quý ông điềm tĩnh

Tối 24-5, rapper Binz chính thức phát hành album đầu tay mang tên "Gặp lại", đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình nghệ thuật sau nhiều năm hoạt động.

Nếu khán giả từng quen với hình ảnh một Binz "bad boy" hào nhoáng trong Bigcityboi, khán giả sẽ bất ngờ khi bước vào thế giới của "Gặp lại". Ở đó không còn những lớp vỏ gai góc, không còn sự phô diễn cá tính quen thuộc, mà là một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh, đủ dũng cảm để nhìn lại những tổn thương cũ và chấp nhận chúng như một phần cuộc đời.

Xuyên suốt 10 ca khúc, Binz kể lại hành trình trưởng thành của mình như một thước phim tua ngược: từ cậu bé từng nghêu ngao hát trong bóng tối, đến chàng trai si tình tôn thờ cái đẹp, rồi trở thành biểu tượng nổi loạn của nhạc Việt. Nhưng sau tất cả ánh hào quang ấy, điều đọng lại lại là hình ảnh một người đàn ông biết cúi đầu nhận lỗi, biết trân trọng tình yêu và đủ dịu dàng để nói lời yêu thương với gia đình.

"Gặp lại" vì thế không chỉ là album đầu tay, mà còn là cột mốc đánh dấu sự hòa hợp giữa nhiều "phiên bản" của Binz: từ Binz Da Poet, Xuân Đan đến Trung Đan – tên thật của nam nghệ sĩ. Tất cả không còn tách biệt mà hòa làm một, tạo nên chân dung nghệ sĩ trọn vẹn hơn, sâu sắc hơn.

Điểm đặc biệt của album là cách Binz xóa nhòa ranh giới giữa rap, giai điệu, thơ ca và chất tự sự. Mỗi bài hát như một chương nhỏ trong cuốn nhật ký trưởng thành, nơi cảm xúc được đặt lên hàng đầu.

SOOBIN trở lại cùng Binz

Đồng hành cùng Binz trong hành trình này là nhiều nghệ sĩ khách mời mang màu sắc riêng như Phan Mạnh Quỳnh, Obito, Hà Lê và SUGI.

Mỗi màn kết hợp đều tạo nên những điểm chạm cảm xúc khác biệt, góp phần hoàn thiện bức tranh âm nhạc nhiều tầng lớp của album.

Đáng chú ý nhất là ca khúc "Em" – màn tái hợp đầy bất ngờ giữa Binz và SOOBIN. Đây là "ẩn số" được giữ kín đến phút cuối và nhanh chóng trở thành điểm nhấn khiến người hâm mộ phấn khích.

Nếu phiên bản cũ từng tạo nên cơn sốt trên YouTube, thì lần trở lại này, "Em" mang màu sắc sâu lắng hơn, da diết hơn, như lời thì thầm của những người đàn ông đã đi qua nhiều va vấp.

Không chỉ dừng ở âm nhạc, Binz còn lựa chọn cách truyền thông đầy tính nghệ thuật cho "Gặp lại". Trước ngày phát hành, anh tổ chức hai buổi vẽ tranh cùng đồng nghiệp, người thân và cộng đồng người hâm mộ Homies.

Tại đây, mọi người được nghe album trước và tự phác họa hình ảnh "Trung Đan" theo cảm nhận riêng. Hoạt động này như một lời nhắn gửi: sau tất cả những tổn thương, điều quan trọng nhất là học cách trở về với hiện tại và sống trọn vẹn với đời sống thật.

Từ một "trendsetter" của V-pop với hình tượng thời thượng, nổi loạn, Binz hôm nay cho thấy một bước ngoặt lớn: không còn cố gắng trở thành ai khác, mà lựa chọn thành thật với chính mình.

Có thể "Gặp lại" không phải album dễ nghe ngay từ lần đầu, nhưng lại là sản phẩm khiến người ta muốn nghe thêm lần nữa – để hiểu hơn về Binz, và đôi khi là để hiểu chính mình.

Ở tuổi 38, Binz không còn cần chứng minh mình là ai. Với "Gặp lại", anh chỉ đơn giản kể câu chuyện của mình – chân thật, nhiều vết xước nhưng cũng đầy chữa lành. Và có lẽ, đó mới là thứ âm nhạc chạm được sâu nhất vào trái tim khán giả.