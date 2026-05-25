Khi ranh giới thẩm mỹ bị xô lệch: Xây dựng rào cản văn hóa đủ mạnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Khi ranh giới thẩm mỹ bị xô lệch: Xây dựng rào cản văn hóa đủ mạnh

Bài và ảnh: THANH HIỆP

Hiện nay, một đoạn clip phản cảm, một ca khúc lệch chuẩn hay một phát ngôn thiếu kiểm soát trên mạng xã hội có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt

Nhiều năm trước, để được bước ra sân khấu, nghệ sĩ phải qua rất nhiều khâu kiểm duyệt nghề nghiệp. Một vai diễn, một bài hát để được khán giả yêu thích cần cả quá trình lao động nghiêm túc. Nhưng hiện nay, chỉ cần vài giờ trên mạng xã hội (MXH), một sản phẩm lệch chuẩn vẫn có thể thu hút hàng triệu lượt xem.

"Quyền lực thẩm mỹ tức thời"

Điều đáng lo là sự dễ dãi ấy đang vô tình kéo thấp chuẩn mực thẩm mỹ của công chúng. Nhiều ca khúc dùng ngôn từ dung tục, nhiều màn biểu diễn gây sốc, nhiều phát ngôn xem nhẹ giá trị văn hóa nhưng vẫn lan truyền như một "xu hướng" (trend).

TP HCM là trung tâm biểu diễn nghệ thuật lớn của cả nước. Hầu hết xu hướng mới trong âm nhạc, sân khấu, giải trí đều xuất phát hoặc lan tỏa mạnh từ thành phố. Vì thế, phản ứng của TP HCM trước các hiện tượng lệch chuẩn luôn được dư luận quan tâm.

TIN LIÊN QUAN

Thời gian qua, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM đã triển khai nhiều giải pháp như: tăng cường kiểm tra các chương trình biểu diễn, siết chặt khâu hậu kiểm, đồng thời áp dụng "tiền kiểm" với những chương trình có yếu tố nhạy cảm hoặc tác động lớn đến công chúng. Nhiều vụ việc được xử lý kịp thời đã tạo hiệu ứng cảnh báo rõ rệt. Sau mỗi quyết định xử lý, nhiều nghệ sĩ, đơn vị tổ chức cũng bắt đầu cẩn trọng hơn trong việc xây dựng nội dung biểu diễn, phát hành sản phẩm và ứng xử, phát ngôn của người nổi tiếng trên MXH.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là trên không gian mạng. Bởi lẽ, nếu không kịp thời chấn chỉnh, những sản phẩm, hành vi lệch chuẩn sẽ dần bị xem là bình thường.

PGS-TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm - Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP HCM, chuyên gia nghiên cứu công nghiệp văn hóa - cho rằng MXH đang tạo ra "quyền lực thẩm mỹ tức thời". Ở đó, giá trị nghệ thuật nhiều khi bị đánh đổi bằng lượt xem, lượt thích và sự tò mò của công chúng.

Theo bà Mỹ Liêm, nếu không có những hàng rào văn hóa đủ mạnh, giới trẻ rất dễ tiếp nhận lệch lạc về chuẩn mực ứng xử và giá trị nghệ thuật. "Điều nguy hiểm nhất không phải là một sản phẩm phản cảm xuất hiện, mà là việc nó được cổ vũ, bắt chước và xem như bình thường" - bà nhìn nhận.

Đạo diễn Nguyễn Tấn Kiệt, Trưởng Phòng quản lý Nghệ thuật - Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, cho rằng điều quan trọng không phải là phạt sản phẩm, hành vi lệch chuẩn bao nhiêu tiền, mà là sau vụ việc đó, môi trường nghề nghiệp có thay đổi hay không.

Dư luận cho rằng môi trường nghệ thuật hiện nay rất cần những chuẩn mực ứng xử rõ ràng để giới trẻ hiểu rằng người nổi tiếng không đồng nghĩa với việc có quyền vượt qua giới hạn văn hóa.

"Nghệ sĩ khi bước lên sân khấu là đang tác động đến cảm xúc và nhận thức của công chúng. Vì vậy, họ phải tự nhận thức được trách nhiệm của mình trước xã hội" - NSND Kim Xuân nhấn mạnh.

Khi ranh giới thẩm mỹ bị xô lệch: Xây dựng rào cản văn hóa đủ mạnh - Ảnh 1.
Khi ranh giới thẩm mỹ bị xô lệch: Xây dựng rào cản văn hóa đủ mạnh - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng đã xử phạt đơn vị tổ chức chương trình “Tự tình phương Nam 4” vì để Bùm Bum (Võ Thị Thùy Dung) biểu diễn tiết mục “Mê Linh biệt khúc” (trích đoạn “Tiếng trống Mê Linh”) khi chưa được cấp phép và tự ý thêm vào chương trình

Đề cao trách nhiệm xã hội

Nhiều nghệ sĩ chân chính thừa nhận họ không lo ngại bị siết chặt quản lý, mà e sợ sự nhập nhằng giữa đúng và sai. Khi chuẩn mực bị buông lỏng, người làm nghề nghiêm túc sẽ bị thiệt thòi. Điều đáng ghi nhận hiện nay là cách xử lý của cơ quan chức năng đã có sự chuyển hướng: Không phải cứ sai là "đánh mạnh cho xong", mà đặt nặng yếu tố giáo dục, cảnh báo và định hướng.

Không ít trường hợp đã bị nhắc nhở công khai để rút kinh nghiệm. Có chương trình, vở diễn phải điều chỉnh nội dung trước khi biểu diễn. Có nghệ sĩ bị xử phạt để tạo tính răn đe... Tùy từng trường hợp mà cơ quan chức năng có hình thức xử lý phù hợp, song tựu trung đều mang thông điệp: Sáng tạo là quyền của nghệ sĩ nhưng nghệ thuật phải đi cùng trách nhiệm xã hội.

TIN LIÊN QUAN

"Nếu chỉ dùng biện pháp chế tài hành chính thì hiệu quả sẽ không cao. Điều cần hơn là tạo áp lực từ dư luận, từ ý thức nghề nghiệp và từ chính cộng đồng nghệ sĩ" - PGS-TS Phan Bích Hà, Trường Đại học Văn Lang, nhận định.

Quản lý văn hóa không phải là việc riêng của cơ quan chức năng, mà còn là trách nhiệm của nghệ sĩ, đơn vị tổ chức, truyền thông và cả công chúng. Khi khán giả quay lưng với sản phẩm phản cảm, khi người làm nghề biết tự trọng với danh tiếng của mình, khi báo chí lên tiếng đúng lúc, môi trường văn hóa sẽ tự tạo ra sức đề kháng.

NSND - đạo diễn Trần Minh Ngọc, người nhiều năm quan tâm đến việc giáo dục văn hóa cộng đồng tại TP HCM, cho rằng nghệ thuật có sức ảnh hưởng rất lớn đến giới trẻ nên càng cần đề cao trách nhiệm xã hội. Một bài hát, vai diễn hay một hình ảnh, phát ngôn thiếu chuẩn mực đôi khi tác động âm thầm nhưng lâu dài đến nhận thức của người trẻ. "Vì thế, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cần có sự chung tay của toàn xã hội" - NSND Trần Minh Ngọc nhìn nhận.

Có lẽ, điều mà người làm văn hóa - nghệ thuật cần hiện nay không chỉ là những quyết định xử phạt sau vi phạm, mà là hành động phù hợp để giữ cho đời sống nghệ thuật không trượt dài theo những "giá trị" dễ dãi. 

Theo các nhà chuyên môn, nghệ thuật cần không gian tự do để sáng tạo, song sự tự do ấy không đồng nghĩa với việc dễ dãi, bất chấp chuẩn mực. Một nền nghệ thuật muốn phát triển bền vững phải giữ được giới hạn của cái đẹp, của trách nhiệm và của văn hóa ứng xử.


Tin liên quan

Hieuthuhai xin lỗi vì sự phản cảm của bản thân nhưng phản ứng của khán giả mới lạ

Hieuthuhai xin lỗi vì sự phản cảm của bản thân nhưng phản ứng của khán giả mới lạ

(NLĐO)- Rapper Hieuthuhai vừa lên tiếng xin lỗi khán giả vì điệu nhảy "cà hẩy" phản cảm trên sân khấu đồng thời xin phép không thực hiện điệu nhảy này thêm lần nào nữa.

Phản cảm như Elly Trần

(NLĐO) - Diện đồ xuyên thấu không nội y, diễn viên Elly Trần khiến khán giả nhức mắt vì quá phản cảm.

Khi ranh giới thẩm mỹ bị xô lệch: Vòng xoáy "càng sốc càng nổi"

Trong dòng chảy sôi động của đời sống văn hóa đương đại, những khái niệm về cái đẹp đang đứng trước nhiều biến động.

văn hóa mạng xã hội văn hóa ứng xử môi trường văn hóa trách nhiệm xã hội công nghiệp văn hóa không gian mạng biểu diễn nghệ thuật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo