Kinh tế

Bitcoin và tiền số 2026: Cơ hội lớn cho nhà đầu tư hay cái bẫy FOMO mới?

Tin, video: Lê Tỉnh

(NLĐO)- Cơ hội tăng trưởng của Bitcoin và thị trường tiền số năm 2026 vẫn hiện hữu, nhưng rủi ro điều chỉnh sâu chưa từng biến mất.

Đầu tháng 2, Bitcoin - đồng tiền số có vốn hóa lớn nhất thị trường có thời điểm rơi sát ngưỡng 60.000 USD, khiến thị trường tiền mã hóa rung lắc mạnh.

So với vùng đỉnh thiết lập hồi tháng 10 năm ngoái, khi giá vượt 126.000 USD, Bitcoin đã mất hơn 50% giá trị. Đà lao dốc nhanh và sâu khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên đặc biệt thận trọng.

Không chỉ Bitcoin, các đồng tiền khác (Altcoin) cũng lao dốc, kể đến như Ethereum; BNB; XRP và Solana.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phạm Duy Đông, nhà sáng lập cộng đồng Saigontradecoin, cho rằng rủi ro của Bitcoin năm 2026 cũng là rủi ro chung của toàn bộ thị trường tài sản mã hóa, bởi Bitcoin vẫn đóng vai trò dẫn dắt xu hướng.

Nhìn lại từ năm 2011 đến nay, Bitcoin đã trải qua bốn chu kỳ lớn. Trong các chu kỳ trước, những đợt điều chỉnh khoảng 30%-40% thường chỉ là nhịp giảm kỹ thuật, sau đó giá tiếp tục xu hướng tăng.

Ngược lại, các đợt giảm từ 50% trở lên thường đánh dấu thị trường bước vào downtrend (xu hướng giảm kéo dài). Với việc Bitcoin đã giảm hơn 50% so với đỉnh 126.000 USD, thị trường đang ở vùng nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ hình thành xu hướng giảm trung hạn.

Ông Phạm Duy Đông chia sẻ về thị trường tiền số VIDEO: Lê Tỉnh

Tuy nhiên, ông Đông lưu ý trong quá khứ, sau các nhịp giảm mạnh, Bitcoin thường có đợt phục hồi đáng kể, thậm chí quay lại gần vùng đỉnh cũ trước khi xu hướng giảm thực sự rõ ràng.

Ở góc độ kỹ thuật, ông ước tính khả năng hồi phục có thể quanh vùng 107.000 USD. Dù vậy, cũng không loại trừ các kịch bản giá vượt lại 126.000 USD rồi mới giảm, hoặc tiếp tục đi xuống mà không có nhịp hồi rõ rệt.

"Rủi ro lớn trong năm 2026 là nếu giá phục hồi gần đỉnh cũ, tâm lý hưng phấn có thể quay lại, khiến nhà đầu tư cá nhân dễ rơi vào trạng thái FOMO (tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội) và dồn vốn ở vùng giá cao"- ông Phạm Duy Đông nói.

Ở chiều ngược lại, cơ hội có thể xuất hiện nếu thị trường lặp lại mô hình các chu kỳ trước, tức giảm khoảng một năm, sau đó tích lũy thêm một đến hai năm rồi bước vào chu kỳ tăng mới. Khi đó, cuối năm 2026 có thể hình thành vùng giá đáy tương đối để giải ngân dài hạn.

Đối với altcoin, nhà đầu tư nên ưu tiên những dự án có mô hình tạo doanh thu, có dòng tiền thực tế đủ duy trì hoạt động, thay vì những dự án chỉ huy động vốn nhưng thiếu sản phẩm và giá trị ứng dụng rõ ràng.

Ở góc nhìn quốc tế, theo CoinGecko, ông Jurrien Timmer, Giám đốc phân tích vĩ mô toàn cầu của Fidelity Investments, nhận định đỉnh giá tháng 10-2025 xuất hiện đúng khoảng 12-18 tháng sau sự kiện halving tháng 4-2024, tức việc giảm một nửa phần thưởng dành cho thợ đào, diễn ra khoảng bốn năm một lần.

Theo lập luận này, năm 2026 nhiều khả năng là giai đoạn điều chỉnh, với vùng 60.000-75.000 USD đóng vai trò hỗ trợ trung hạn.

Trong khi đó, Grayscale Investments, Bitwise Asset Management và Citigroup cho rằng cấu trúc thị trường đã thay đổi nhờ dòng vốn từ các quỹ ETF Bitcoin giao ngay và xu hướng doanh nghiệp nắm giữ Bitcoin ngày càng phổ biến.

Citigroup đưa ra kịch bản cơ sở 143.000 USD trong 12 tháng nếu dòng tiền tổ chức duy trì ổn định và khung pháp lý tiếp tục rõ ràng.

Theo các nhà phân tích, năm 2026 được xem là phép thử quan trọng đối với Bitcoin. Cơ hội tăng trưởng vẫn hiện hữu, nhưng rủi ro điều chỉnh sâu chưa từng biến mất.

Trong bối cảnh dự báo phân hóa mạnh, vấn đề cốt lõi với nhà đầu tư không chỉ là kỳ vọng giá, mà là quản trị rủi ro và phân bổ vốn hợp lý trước một thị trường vốn nổi tiếng vì biến động lớn.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 13-2: Bitcoin có nguy cơ trượt sâu về 58.000 USD?

Thị trường tiền số hôm nay, 13-2: Bitcoin có nguy cơ trượt sâu về 58.000 USD?

(NLĐO)- Khu vực 58.000 - 60.000 USD của Bitcoin hiện được giới giao dịch theo dõi sát sao và được xem là vùng hỗ trợ quan trọng nếu đà giảm tiếp diễn

Thị trường tiền số hôm nay, 12-2: Động thái bất ngờ của sàn lớn nhất thế giới với Bitcoin

(NLĐO) - Binance đã mua thêm 304 triệu USD Bitcoin, qua đó hoàn tất kế hoạch chuyển toàn bộ quỹ 1 tỉ USD sang nắm giữ Bitcoin.

Nhiều nhà đầu tư tiền số "mất Tết"

(NLĐO)- Tài khoản nhiều nhà đầu tư tiền số hiện "bốc hơi" một nửa, thậm chí rơi vào tình trạng cháy tài khoản.

bitcoin tiền số Ethereum
