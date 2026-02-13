Thị trường tiền số hôm nay, 13-2: Bitcoin có nguy cơ trượt sâu về 58.000 USD?

Tối 13-2, thị trường tiền số đồng loạt đi xuống. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm 0,6%, lùi về vùng 67.300 USD.

Nhiều đồng tiền số vốn hóa lớn cũng giảm mạnh. Ethereum mất hơn 8%, còn 1.959 USD; XRP giảm gần 2%, xuống khoảng 1,3 USD; BNB giảm gần 3%, về 597 USD; Solana giảm 1,5%, còn 79,7 USD.

Diễn biến này khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn khi thị trường liên tục biến động trong những tuần gần đây.

Theo Cointelegraph, ông Jean-David Péquignot, Giám đốc thương mại của sàn giao dịch phái sinh Deribit, nhận định đà tăng dài hạn của Bitcoin hiện đã bị "phá vỡ" và chỉ có thể được khôi phục nếu giá vượt trở lại mốc 85.000 USD.

Trong tuần qua, Bitcoin chủ yếu dao động trong vùng 60.000-70.000 USD, thấp hơn khoảng 45% so với mức đỉnh thiết lập vào tháng 10.

Đồng tiền số lớn nhất thế giới đang đối mặt nguy cơ giảm tuần thứ tư liên tiếp, sau khi đánh mất mốc 85.000 USD từ cuối tháng 1.

Phát biểu bên lề hội nghị Consensus Hong Kong, ông Péquignot cho rằng chừng nào Bitcoin chưa lấy lại được ngưỡng 85.000 USD, xu hướng dài hạn vẫn nghiêng về chiều giảm.

Theo ông, việc vượt qua mốc này sẽ cho thấy lực mua đủ mạnh để hấp thụ lượng bán ra trước đó và tái lập xu hướng tăng.

Bitcoin đang giao dịch tại 67.351 USD Nguồn: OKX

Tuy nhiên, với mức giá hiện quanh 66.600 USD, Bitcoin vẫn còn cách khá xa ngưỡng được xem là then chốt và đang nằm trong vùng thị trường suy yếu.

Trong kịch bản tiêu cực hơn, mốc 60.000 USD được đánh giá là vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo. Đầu tháng này, Bitcoin từng tiến sát mức giá này khi thị trường cổ phiếu công nghệ giảm mạnh.

Ông Péquignot cho rằng 60.000 USD là ngưỡng mang tính tâm lý, nơi trước đây thường xuất hiện nhiều lệnh mua lớn. Nếu giá đóng cửa dưới mốc này, vùng 58.000 USD - tương ứng với mức giá trung bình của 200 tuần gần nhất, có thể là điểm dừng tiếp theo của đợt điều chỉnh.

Theo thống kê từ năm 2015 đến nay, nhiều chu kỳ giảm sâu của Bitcoin đều chạm đáy quanh vùng giá trung bình 200 tuần. Vì vậy, khu vực 58.000 - 60.000 USD hiện được giới giao dịch theo dõi sát sao và được xem là vùng hỗ trợ quan trọng nếu đà giảm tiếp diễn.