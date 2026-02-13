Thị trường tiền số hôm nay, 13-2: Bitcoin có nguy cơ trượt sâu về 58.000 USD?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 13-2: Bitcoin có nguy cơ trượt sâu về 58.000 USD?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Khu vực 58.000 - 60.000 USD của Bitcoin hiện được giới giao dịch theo dõi sát sao và được xem là vùng hỗ trợ quan trọng nếu đà giảm tiếp diễn

Tối 13-2, thị trường tiền số đồng loạt đi xuống. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm 0,6%, lùi về vùng 67.300 USD.

Nhiều đồng tiền số vốn hóa lớn cũng giảm mạnh. Ethereum mất hơn 8%, còn 1.959 USD; XRP giảm gần 2%, xuống khoảng 1,3 USD; BNB giảm gần 3%, về 597 USD; Solana giảm 1,5%, còn 79,7 USD.

Diễn biến này khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn khi thị trường liên tục biến động trong những tuần gần đây.

Theo Cointelegraph, ông Jean-David Péquignot, Giám đốc thương mại của sàn giao dịch phái sinh Deribit, nhận định đà tăng dài hạn của Bitcoin hiện đã bị "phá vỡ" và chỉ có thể được khôi phục nếu giá vượt trở lại mốc 85.000 USD.

Trong tuần qua, Bitcoin chủ yếu dao động trong vùng 60.000-70.000 USD, thấp hơn khoảng 45% so với mức đỉnh thiết lập vào tháng 10.

Đồng tiền số lớn nhất thế giới đang đối mặt nguy cơ giảm tuần thứ tư liên tiếp, sau khi đánh mất mốc 85.000 USD từ cuối tháng 1.

Phát biểu bên lề hội nghị Consensus Hong Kong, ông Péquignot cho rằng chừng nào Bitcoin chưa lấy lại được ngưỡng 85.000 USD, xu hướng dài hạn vẫn nghiêng về chiều giảm.

Theo ông, việc vượt qua mốc này sẽ cho thấy lực mua đủ mạnh để hấp thụ lượng bán ra trước đó và tái lập xu hướng tăng.

Thị trường tiền số hôm nay, 13-2: Bitcoin có nguy cơ trượt sâu về 58.000 USD? - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 67.351 USD Nguồn: OKX

Tuy nhiên, với mức giá hiện quanh 66.600 USD, Bitcoin vẫn còn cách khá xa ngưỡng được xem là then chốt và đang nằm trong vùng thị trường suy yếu.

Trong kịch bản tiêu cực hơn, mốc 60.000 USD được đánh giá là vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo. Đầu tháng này, Bitcoin từng tiến sát mức giá này khi thị trường cổ phiếu công nghệ giảm mạnh.

Ông Péquignot cho rằng 60.000 USD là ngưỡng mang tính tâm lý, nơi trước đây thường xuất hiện nhiều lệnh mua lớn. Nếu giá đóng cửa dưới mốc này, vùng 58.000 USD - tương ứng với mức giá trung bình của 200 tuần gần nhất, có thể là điểm dừng tiếp theo của đợt điều chỉnh.

Theo thống kê từ năm 2015 đến nay, nhiều chu kỳ giảm sâu của Bitcoin đều chạm đáy quanh vùng giá trung bình 200 tuần. Vì vậy, khu vực 58.000 - 60.000 USD hiện được giới giao dịch theo dõi sát sao và được xem là vùng hỗ trợ quan trọng nếu đà giảm tiếp diễn.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 12-2: Động thái bất ngờ của sàn lớn nhất thế giới với Bitcoin

Thị trường tiền số hôm nay, 12-2: Động thái bất ngờ của sàn lớn nhất thế giới với Bitcoin

(NLĐO) - Binance đã mua thêm 304 triệu USD Bitcoin, qua đó hoàn tất kế hoạch chuyển toàn bộ quỹ 1 tỉ USD sang nắm giữ Bitcoin.

Thị trường tiền số hôm nay, 11-2: Bitcoin có thể tiếp tục rớt thảm

(NLĐO)- Hiện thị trường chưa phát ra tín hiệu đủ mạnh để thể hiện lạc quan và nhiều dự báo Bitcoin có thể lùi sâu về 50.000 USD hoặc thấp hơn.

Thị trường tiền số hôm nay, 10-2: Xuất hiện điểm sáng khi Bitcoin lình xình

(NLĐO) - Trong khi Bitcoin đi ngang, nhóm memecoin lại trở thành điểm sáng của thị trường, khi chỉ số theo dõi tăng 1,5%, nổi bật là PIPPIN tăng mạnh tới 46%.

bitcoin tiền số Ethereum
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo