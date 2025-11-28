Tại Vincom Center (Đồng Khởi), các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện phủ kín biển “sale khủng”. Nhiều thương hiệu quốc tế lẫn nội địa công bố mức giảm đến 50%-70%, thu hút đông khách đến xem hàng.

Một số gian hàng ghi nhận tình trạng khách xếp hàng thử đồ và thanh toán dài hơn hẳn ngày thường, lượng người ghé mua tăng gấp đôi theo chia sẻ của nhân viên bán hàng.

Không khí săn sale tăng nhiệt tại các trung tâm thương mại

Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải chương trình “sale khủng” nào cũng thực sự hấp dẫn như quảng cáo. Nhiều cửa hàng chỉ giảm 10%-20%, chủ yếu áp dụng cho các mẫu cũ, size lẻ hoặc sản phẩm đã “qua trend”. Một số thương hiệu chọn cách tặng quà, ưu đãi riêng cho khách hàng thành viên thay vì giảm trực tiếp vào giá bán.

Anh Khả Nguyên (21 tuổi, phường Tân Phú, TP HCM) cho biết sau khi đi một vòng các tầng tại Vincom:

“Có nơi giảm thật nhưng nhiều cửa hàng treo bảng 60%-70% choáng mắt, khi vào xem thì hàng giảm sâu chủ yếu là mẫu cũ, lỗi thời; những món khách cần lại hầu hết không giảm hoặc chỉ giảm nhẹ, nên giá chẳng ‘khủng’ như quảng cáo.”

Uniqlo đóng lại Tuần Lễ Cảm Ơn ngay trước thềm Black Friday

Đáng chú ý, Uniqlo Lê Thánh Tôn thương hiệu được nhiều người trông đợi, gần như không có thêm ưu đãi Black Friday. Nhãn hàng này đã triển khai “Tuần lễ tri ân khách hàng” trước đó nên ngày Black Friday vẫn giữ nguyên mức giá cũ.

Chị Thảo Vy (28 tuổi, phường Khánh Hôi, TP HCM) chia sẻ dù trung tâm thương mại đông hơn, nhưng mức giảm chưa đủ hấp dẫn để “xuống tiền”, đặc biệt khi các đợt sale 11-11 hoặc cuối năm thường có mức ưu đãi tương đương, thậm chí tốt hơn.

Theo ghi nhận chung, người tiêu dùng hiện nay ngày càng tỉnh táo hơn. Nhiều người có thói quen so sánh giá online trước khi quyết định mua tại cửa hàng. Dù các bảng “sale khủng” tạo không khí sôi động cho mùa mua sắm, nhưng để chinh phục khách hàng, mức giảm và chất lượng sản phẩm cần tốt hơn thay vì chỉ hấp dẫn bằng những con số lớn trên banner.