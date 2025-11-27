Nhiều người tiêu dùng "lắc đầu" với Black Friday

Cận kề dịp Black Friday (28-11), nhiều con phố sầm uất và trung tâm thương mại tại TP HCM đã phủ kín biển quảng cáo khuyến mại "sốc", giảm giá lên tới 70-80%, mua 1 tặng 1, đồng giá 99.000 đồng. Thời gian khuyến mại kéo dài đến hết tháng 12.

Tuy nhiên, khảo sát thực tế cho thấy không ít người tiêu dùng tỏ ra thờ ơ trước các chương trình này. Chị Minh Anh, nhân viên văn phòng tại TP HCM, chị kể đi dạo siêu thị gần 2 tiếng đồng hồ nhưng gần như chưa chọn được sản phẩm nào, vì hầu hết là hàng tồn kho, lỗi mốt, hoặc mức giảm giá không tương xứng với quảng cáo. Nhiều cửa hàng treo biển giảm giá kịch sàn nhưng khi xem thực tế, đa số sản phẩm phù hợp nhu cầu chỉ giảm nhẹ.

Treo bảng giảm giá 70% nhưng khi xem thực tế đây là mẫu cũ và chỉ giảm 30%

Theo khách hàng này, nhiều thương hiệu nổi tiếng treo biển giảm 50-70% nhưng thực tế đa số chỉ giảm 10-15%. "Những món hàng cũ, tung ra thị trường lâu mới giảm sâu hoặc giới hạn size, mẫu mã cũ, màu không đẹp. Còn các mẫu mới gần như không giảm, chẳng hạn mỹ phẩm, quần áo, giày dép"- chị Minh Anh chia sẻ.

Trong khi đó, chị Hoàng Thu Sương (TP HCM) cho biết năm nay ưu tiên mua sắm online vì dễ so sánh giá và tiết kiệm thời gian.

"So với các năm trước, tôi mua ít hơn vì chi phí tăng nhưng lương không tăng. Quần áo mới mua trong đợt siêu sale 11-11, bây giờ tôi chỉ canh các món đồ gia dụng cần thiết giảm giá mạnh nhưng thực tế mức giảm cũng không nhiều so với đợt sale trước. Có lẽ tôi sẽ chờ luôn dịp 12-12 để mua sắm một lần cho Tết" - chị Sương nói.

Theo nhiều người tiêu dùng, Black Friday năm nay không còn tạo được sức hút như trước, bởi hàng hóa cùng giá chưa thực sự hấp dẫn, trong khi mua online giúp dễ so sánh giá, tận dụng mã giảm giá và miễn phí giao hàng.

Biển quảng cáo giảm giá 85% nhưng phần lớn sản phẩm phù hợp nhu cầu người mua chỉ giảm 15%

Thương hiệu giày chỉ áp dụng giảm giá 30-50% tùy sản phẩm

Một thương hiệu thời trang ở trung tâm thương mại treo bảng giảm đến 80%