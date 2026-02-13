Bộ ảnh “Chở Tết về nhà” chụp trong một buổi chiều gây bão mạng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Bộ ảnh “Chở Tết về nhà” chụp trong một buổi chiều gây bão mạng

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Những khung hình giản dị nhưng đầy cảm xúc đã gợi lên sự ấm áp, thân thương và khiến nhiều người cảm nhận rõ ràng Tết ngày càng cận kề

Vừa qua, anh Bùi Ngọc Công, chủ fanpage Blog Của Rọt đã thực hiện bộ ảnh "Chở Tết về nhà" gây sốt trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Theo chia sẻ, anh đã dành trọn một buổi chiều để thực hiện loạt ảnh này.

Bộ sưu tập tái hiện hình ảnh quen thuộc mỗi dịp cuối năm: người dân chở mai, đào, quất (tắc)… lỉnh kỉnh trên xe máy, tất bật mang không khí xuân về nhà.

Những khung hình giản dị nhưng đầy cảm xúc ấy gợi lên sự ấm áp, thân thương và khiến nhiều người cảm nhận rõ ràng Tết ngày càng cận kề.

Hiện bài đăng đã thu hút hơn 29.000 lượt tương tác, khoảng 300 bình luận và gần 1.000 lượt chia sẻ. Đáng chú ý, bộ ảnh còn được nhiều fanpage lớn với hàng triệu lượt theo dõi chia sẻ lại, giúp sức lan tỏa càng mạnh mẽ.

Bộ ảnh Chở Tết về nhà gợi nhớ không khí Tết 2026 trong nền kinh tế việt nam - Ảnh 1.

Bộ ảnh "Chở 'TẾT' về nhà" đang gây sốt trên mạng xã hội Nguồn: Blog Của Rọt

Phía dưới bài viết, nhiều tài khoản bày tỏ sự thích thú, cho rằng bộ ảnh không chỉ đẹp mà còn mang đậm ý nghĩa mùa Tết, khiến họ thêm háo hức mong chờ ngày sum vầy.

Tài khoản Bùi Nguyên Hồng bình luận: "Đáng iu quá! Thêm được mấy tấm các bác chở chậu lan nữa thì đủ bộ luôn".

Một người dùng khác chia sẻ: "Nhìn những hình ảnh này tự nhiên thấy lòng rộn ràng hẳn lên. Cảm giác như Tết tuổi thơ quay về, vừa giản dị vừa ấm áp. Đây đúng là cách lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của Tết truyền thống".

Nhiều ý kiến cho rằng, giữa nhịp sống hiện đại hối hả, những bộ ảnh như "Chở 'TẾT' về nhà" không chỉ tái hiện sinh động không khí xuân đang đến rất gần, mà còn góp phần lưu giữ và tôn vinh những hình ảnh quen thuộc, đẹp đẽ trong văn hóa Tết Việt.

Bộ ảnh Chở Tết về nhà gợi nhớ không khí Tết 2026 trong nền kinh tế việt nam - Ảnh 2.

Một tài khoản hưởng ứng bộ ảnh Chở "Tết" về nhà. Nguồn: Lâm Lâm

Tin liên quan

Một hội chợ Tết "hút" nửa triệu lượt khách, bán ra cả tấn giò chả

Một hội chợ Tết "hút" nửa triệu lượt khách, bán ra cả tấn giò chả

(NLĐO) - Ước tính Hội chợ mùa Xuân thu hút khoảng 500.000 lượt người trong 10 ngày tổ chức.

Hàng quán nào ở TPHCM sẽ bán xuyên Tết?

(NLĐO)- Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2026, câu chuyện "ăn gì, đi đâu" trong những ngày đầu năm đang được nhiều người dân TPHCM quan tâm.

Diễn biến bất ngờ tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 26 Tết

(NLĐO) – Tình trạng chậm chuyến (delay) có xảy ra nhưng không còn tình trạng quá tải, ùn ứ kéo dài như những năm trước

Tết Blog Của Rọt Tết Bính Ngọ 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo