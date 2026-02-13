Một hội chợ Tết "hút" nửa triệu lượt khách, bán ra cả tấn giò chả

Sau hơn một tuần diễn ra, Hội chợ Mùa Xuân ghi nhận lượng khách đến tham quan, mua sắm tăng dần theo từng ngày.



Hội chợ Mùa Xuân 2026 thu hút rất đông lượt khách tới tham quan, mua sắm

Các mặt hàng phục vụ Tết như bánh chưng, giò chả, thực phẩm chế biến sẵn và đặc sản vùng miền được người tiêu dùng lựa chọn nhiều hơn khi nhu cầu tích trữ và biếu tặng bắt đầu gia tăng.

Tại gian hàng bánh chưng Bờ Đậu Hương Liên, anh Nguyễn Hùng Duy, cho biết mỗi ngày cơ sở bán ra khoảng 100 chiếc bánh chưng, với giá 70 ngàn đồng một chiếc. Toàn bộ số bánh sản xuất trong ngày đều được tiêu thụ hết.

Bán cả tấn giò bê tại Hội chợ mùa Xuân

Tại gian hàng giò bê Tiến Giáp (Hà Tĩnh), chị Trần Thị Tiến, cho biết tính đến thời điểm hiện tại, cơ sở đã bán được khoảng 2 tấn giò bê. Với mức giá 300 ngàn đồng mỗi kg, doanh thu đạt khoảng 600 triệu đồng, cao hơn dự kiến ban đầu.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), thông tin Hội chợ đã thu hút khoảng 500.000 lượt người trong 10 ngày tổ chức. Đặc biệt, sự kiện còn đón các đoàn khách quốc tế từ Ấn Độ, Philippines, Bỉ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Kết quả ghi nhận rất khả quan, với doanh thu của các đơn vị dao động từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi ngày. Ước tính có tới 75% đơn vị tham gia đạt mức tăng trưởng doanh thu vượt bậc trong hai ngày cuối tuần, tiêu biểu là các địa phương như: Hà Nội, Cà Mau, Lào Cai…

Bên cạnh đó, các chương trình văn hóa - nghệ thuật chính là "linh hồn" tạo nên sự khác biệt cho hội chợ năm nay. Việc lồng ghép các không gian diễn xướng dân gian, các buổi trình diễn di sản văn hóa phi vật thể xen kẽ với những hoạt động trải nghiệm như gói bánh chưng, nặn tò he... đã tạo nên một không khí Tết rộn ràng.

Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC) tại Đông Anh, Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên VTV1 vào lúc 20 giờ tối nay ngày 13-2.

Hội chợ khép lại hành trình 12 ngày kích cầu thương mại, kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu Việt tới người dân và doanh nghiệp trên cả nước.