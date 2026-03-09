HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bỏ biển báo tốc độ gây bức xúc trên Quốc lộ 19

Đức Anh

(NLĐO) - Sau khi tháo dỡ một số biển báo hạn chế tốc độ 40 km/giờ, đơn vị quản lý tuyến Quốc lộ 19 đã lắp đặt gờ giảm tốc tại các khu vực gần trường học.

Sáng 9-3, đại diện Công ty BOT 36.71 (thuộc Tổng Công ty 36, Bộ Quốc phòng) cho biết đơn vị đang triển khai bổ sung gờ giảm tốc tại nhiều vị trí gần trường học trên Quốc lộ 19, đoạn thuộc tỉnh Gia Lai, do doanh nghiệp quản lý.

Bỏ biển tốc độ gây bức xúc, lắp gờ giảm tốc trên Quốc lộ 19 - Ảnh 1.

Gờ giảm tốc vừa được thi công trên Quốc lộ 19, đoạn qua trước Trường THPT số 3 An Nhơn (phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Nguyễn Chơn

Theo đó, trên đoạn tuyến khu vực phía Đông Gia Lai từ Km17+054 đến Km50+000, đi qua địa bàn các phường An Nhơn Nam và các xã An Nhơn Tây, Tây Sơn, Bình Phú, đơn vị đang lắp đặt gờ giảm tốc tại 9 vị trí gần trường học.

Tại mỗi vị trí, tổng cộng 36 gờ giảm tốc được bố trí trên hai làn đường, mỗi bên 18 gờ, chia thành 3 cụm. Cùng với đó, đơn vị cũng kẻ vạch qua đường dành cho người đi bộ và trước đó đã lắp đặt biển cảnh báo khu vực trường học tại hai đầu mỗi vị trí.

Theo Công ty BOT 36.71, các hạng mục này nằm trong chương trình bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 19, được triển khai từ đầu năm 2026. "Đến nay, chúng tôi đã hoàn thành lắp đặt gờ giảm tốc tại 6/9 vị trí trường học. Trong vài ngày tới sẽ hoàn tất việc bổ sung gờ giảm tốc tại toàn bộ 9 vị trí trên đoạn tuyến phía Đông do đơn vị quản lý" – đại diện doanh nghiệp cho hay.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy việc lắp đặt gờ giảm tốc trong những ngày qua nhận được sự đồng tình của nhiều người dân địa phương. Nhiều ý kiến cho rằng giải pháp này giúp phương tiện giảm tốc độ khi đi qua khu vực trường học, đồng thời không gây bất tiện như việc cắm dày đặc các biển hạn chế tốc độ.

Động thái này diễn ra sau khi Công ty BOT 36.71 tháo dỡ 12 biển báo giới hạn tốc độ 40 km/giờ tại 3 trong số 9 trường học trên tuyến theo chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai. Trước đó, việc cắm các biển báo này từng gây nhiều ý kiến trong dư luận vì cho rằng chưa phù hợp với điều kiện thực tế của tuyến đường.

Tin liên quan

Những “tiếng thở than” trên Quốc lộ 19

Những “tiếng thở than” trên Quốc lộ 19

(NLĐO) - Vừa làm xong nhưng liên tiếp hư hỏng nghiêm trọng, chủ đầu tư dự án đã nhiều lần đôn đốc nhưng nhà thầu chưa khắc phục.

Quốc lộ 19 vừa làm đã "hỏng": Bong tróc ngay sau khi thảm nhựa

(NLĐO) - Chính quyền xã Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết sau khi thảm lớp nhựa mặt đường Quốc lộ 19 một thời gian ngắn thì đã bị hư hỏng, bong tróc.

Cận cảnh Quốc lộ 19 vừa làm đã "hỏng", địa phương không nhận bàn giao

(NLĐO) - Ngày 28-6, chúng tôi đã trở lại Quốc lộ 19 để tiếp tục ghi nhận con đường vừa làm xong nhiều chỗ đã hư hỏng

tỉnh Gia Lai người đi bộ người dân địa phương Bộ Quốc phòng Quốc lộ 19
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo