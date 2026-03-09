Sáng 9-3, đại diện Công ty BOT 36.71 (thuộc Tổng Công ty 36, Bộ Quốc phòng) cho biết đơn vị đang triển khai bổ sung gờ giảm tốc tại nhiều vị trí gần trường học trên Quốc lộ 19, đoạn thuộc tỉnh Gia Lai, do doanh nghiệp quản lý.

Gờ giảm tốc vừa được thi công trên Quốc lộ 19, đoạn qua trước Trường THPT số 3 An Nhơn (phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Nguyễn Chơn

Theo đó, trên đoạn tuyến khu vực phía Đông Gia Lai từ Km17+054 đến Km50+000, đi qua địa bàn các phường An Nhơn Nam và các xã An Nhơn Tây, Tây Sơn, Bình Phú, đơn vị đang lắp đặt gờ giảm tốc tại 9 vị trí gần trường học.

Tại mỗi vị trí, tổng cộng 36 gờ giảm tốc được bố trí trên hai làn đường, mỗi bên 18 gờ, chia thành 3 cụm. Cùng với đó, đơn vị cũng kẻ vạch qua đường dành cho người đi bộ và trước đó đã lắp đặt biển cảnh báo khu vực trường học tại hai đầu mỗi vị trí.

Theo Công ty BOT 36.71, các hạng mục này nằm trong chương trình bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 19, được triển khai từ đầu năm 2026. "Đến nay, chúng tôi đã hoàn thành lắp đặt gờ giảm tốc tại 6/9 vị trí trường học. Trong vài ngày tới sẽ hoàn tất việc bổ sung gờ giảm tốc tại toàn bộ 9 vị trí trên đoạn tuyến phía Đông do đơn vị quản lý" – đại diện doanh nghiệp cho hay.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy việc lắp đặt gờ giảm tốc trong những ngày qua nhận được sự đồng tình của nhiều người dân địa phương. Nhiều ý kiến cho rằng giải pháp này giúp phương tiện giảm tốc độ khi đi qua khu vực trường học, đồng thời không gây bất tiện như việc cắm dày đặc các biển hạn chế tốc độ.

Động thái này diễn ra sau khi Công ty BOT 36.71 tháo dỡ 12 biển báo giới hạn tốc độ 40 km/giờ tại 3 trong số 9 trường học trên tuyến theo chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai. Trước đó, việc cắm các biển báo này từng gây nhiều ý kiến trong dư luận vì cho rằng chưa phù hợp với điều kiện thực tế của tuyến đường.