HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Bọ cạp khổng lồ dài 1 mét xuất hiện ở Anh

Anh Thư

(NLĐO) - Praearcturus gigas là loại bọ cạp lớn nhất từng được tìm thấy trên thế giới, sống vào khoảng 415 triệu năm trước.

Với chiều dài khoảng 1 m và càng dài hơn 16 cm, bọ cạp Praearcturus gigas là một kẻ săn mồi đáng gờm từng rình rập trên các vùng đồng bằng ngập lũ khoảng 415 triệu năm trước, tức thuộc kỷ Devon.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Palaeontology, loài bọ cạp mới này đã được xác định dựa trên một loạt mẫu vật được tìm thấy ở nhiều địa điểm khác nhau tại Anh kể từ thế kỷ thứ 19.

Tuy nhiên, nó đã trải qua nhiều lần bị phân loại lầm lẫn hoặc không rõ ràng.

Bọ cạp khổng lồ dài 1 mét xuất hiện ở Anh - Ảnh 1.

Bọ cạp khổng lồ Praearcturus gigas - Ảnh đồ họa: Franz Anthony

Trong nghiên cứu mới, nhóm tác giả dẫn đầu bởi tiến sĩ Richard Howard từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên London (Anh) đã sử dụng các kỹ thuật phân tích hiện đại và so sánh với các loài hóa thạch để đưa ra giả thuyết rằng những mẫu vật đặc biệt họ tìm thấy là một loài bọ cạp.

"Bằng cách kết hợp các mẫu vật từ nhiều bộ sưu tập và sử dụng các kỹ thuật hình ảnh tiên tiến, chúng tôi đã có thể xây dựng một bức tranh rõ nét hơn về loài động vật này so với trước đây, điều này thực sự rất thú vị” - tiến sĩ Russell Garwood, đồng tác giả từ Đại học Manchester (Anh) cho biết.

Theo các tác giả, đều khiến Praearcturus gigas trở nên thú vị là nó đạt kích thước khổng lồ vào thời điểm mà sự sống trên cạn nhìn chung rất nhỏ bé.

Họ cho rằng cuộc sống dưới nước là lời giải thích khả dĩ, vì môi trường sống dưới nước thời bấy giờ phong phú hơn.

Praearcturus gigas có thể đã phát triển lớn đến vậy đơn giản vì không có nhiều động vật lớn khác xung quanh, điều giúp nó thống trị môi trường sống của mình theo cách mà các loài "hậu bối" không thể thực hiện được trong một thế giới ngày càng trở nên đông đúc.

Tin liên quan

Cất giữ tảng đá từ "Trang Trại Ma", 78 năm sau phát hiện 2 quái vật bên trong

Cất giữ tảng đá từ "Trang Trại Ma", 78 năm sau phát hiện 2 quái vật bên trong

(NLĐO) - Hai quái vật thời tiền sử, bao gồm một loài hoàn mới, đã được tìm thấy trong phiến đá 210 triệu năm tuổi có nguồn gốc từ Trang Trại Ma nổi tiếng.

Tàu NASA tự xoay tròn rồi mất liên lạc ở "hành tinh sự sống"

(NLĐO) - NASA cho biết họ sẽ tiếp tục điều tra sự cố tàu MAVEN, vốn xảy ra một cách bí ẩn khi nó đi qua phía sau hành tinh đỏ.

Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara

(NLĐO) - Một thiên thạch kỳ lạ được tìm thấy ở sa mạc Sahara rất có thể là tàn tích của một tiền hành tinh "cao cấp" đã tan vỡ.

hóa thạch cổ sinh vật học kỷ Devon bọ cạp Praearcturus gigas
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo