Thuốc ung thư đột phá từ nọc độc bọ cạp?

Các nhà khoa học tại Trường Khoa học Dược phẩm Ribeirão Preto (FCFRP-USP) thuộc Đại học São Paulo (Brazil) đã phát hiện ra một phân tử trong độc tố của Brotheas amazonicus (bọ cạp Amazon) có tác động đặc biệt lên các tế bào ung thư vú.

Theo SciTech Daily, phân tử thần kỳ đó là BamazScplp1, một peptide (một dạng chuỗi axit amin) trong nọc độc bọ cạp.



Nọc độc bọ cạp Brotheas amazonicus chứa "khắc tinh" của bệnh ung thư vú - Ảnh minh họa: iNaturalist

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thí nghiệm trên các tế bào ung thư vú và chỉ ra rằng BamazScplp1 gây chết tế bào ung thư thông qua quá trình hoại tử, tức khiến các tế bào mà nó nhắm mục tiêu bị vỡ ra một cách không kiểm soát.

Các mảnh tế bào vỡ này sau đó dễ dàng được hệ miễn dịch nhận diện và "dọn dẹp".

Thí nghiệm cũng cho thấy phân tử này đặc biệt hiệu quả đối với dòng tế bào ung thư vú bộ 3 âm tính, một loại ung thư vú rất khó điều trị và thường gây kháng thuốc.

Tác dụng của phân tử từ nọc độc bọ cạp này tương đương với Paclitaxel, một loại thuốc hóa trị phổ biến.

Tuy nhiên, do có nguồn gốc sinh học, việc ứng dụng BamazScplp1 sẽ giúp giảm tác dụng phụ toàn thân so với các biện pháp hóa trị truyền thống.

Song song đó, nhóm nghiên cứu cũng đã tìm ra một phương pháp giúp sản xuất BamazScplp1 ở quy mô lớn.

Trong tự nhiên, phân tử này chỉ có trong nọc độc bọ cạp. Nhưng thông qua phương pháp biểu hiện dị thể, họ đã sản xuất ra nó bằng cách tận dụng tế bào nấm men (Pichia pastoris).

Với phương pháp này, họ xác định gene mã hóa cho peptide BamazScplp1, sau đó đưa gene này vào tế bào nấm men. Tế bào nấm men hoạt động như một "nhà máy" sinh học, sản xuất peptide BamazScplp1 với số lượng lớn và độ tinh khiết cao.



Điều này đặc biệt có ý nghĩa, bởi ung thư vú hiện là loại ung thư phổ biến thứ 2 và gây tử vong nhiều thứ 4 trên toàn cầu, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO).