Sức khỏe

Thuốc ung thư đột phá từ nọc độc bọ cạp?

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà khoa học Brazil phát hiện ra một phân tử trong nọc độc bọ cạp là "khắc tinh" của căn bệnh ung thư phổ biến thứ 2 thế giới.

Các nhà khoa học tại Trường Khoa học Dược phẩm Ribeirão Preto (FCFRP-USP) thuộc Đại học São Paulo (Brazil) đã phát hiện ra một phân tử trong độc tố của Brotheas amazonicus (bọ cạp Amazon) có tác động đặc biệt lên các tế bào ung thư vú.

Theo SciTech Daily, phân tử thần kỳ đó là BamazScplp1, một peptide (một dạng chuỗi axit amin) trong nọc độc bọ cạp.

Thuốc ung thư đột phá từ nọc độc bọ cạp? - Ảnh 1.

Nọc độc bọ cạp Brotheas amazonicus chứa "khắc tinh" của bệnh ung thư vú - Ảnh minh họa: iNaturalist

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thí nghiệm trên các tế bào ung thư vú và chỉ ra rằng BamazScplp1 gây chết tế bào ung thư thông qua quá trình hoại tử, tức khiến các tế bào mà nó nhắm mục tiêu bị vỡ ra một cách không kiểm soát.

Các mảnh tế bào vỡ này sau đó dễ dàng được hệ miễn dịch nhận diện và "dọn dẹp".

Thí nghiệm cũng cho thấy phân tử này đặc biệt hiệu quả đối với dòng tế bào ung thư vú bộ 3 âm tính, một loại ung thư vú rất khó điều trị và thường gây kháng thuốc.

Tác dụng của phân tử từ nọc độc bọ cạp này tương đương với Paclitaxel, một loại thuốc hóa trị phổ biến.

Tuy nhiên, do có nguồn gốc sinh học, việc ứng dụng BamazScplp1 sẽ giúp giảm tác dụng phụ toàn thân so với các biện pháp hóa trị truyền thống.

Song song đó, nhóm nghiên cứu cũng đã tìm ra một phương pháp giúp sản xuất BamazScplp1 ở quy mô lớn.

Trong tự nhiên, phân tử này chỉ có trong nọc độc bọ cạp. Nhưng thông qua phương pháp biểu hiện dị thể, họ đã sản xuất ra nó bằng cách tận dụng tế bào nấm men (Pichia pastoris).

Với phương pháp này, họ xác định gene mã hóa cho peptide BamazScplp1, sau đó đưa gene này vào tế bào nấm men. Tế bào nấm men hoạt động như một "nhà máy" sinh học, sản xuất peptide BamazScplp1 với số lượng lớn và độ tinh khiết cao.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa, bởi ung thư vú hiện là loại ung thư phổ biến thứ 2 và gây tử vong nhiều thứ 4 trên toàn cầu, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Tin liên quan

Liên hệ bất ngờ giữa tóc bạc và ung thư: Một tin tốt

Liên hệ bất ngờ giữa tóc bạc và ung thư: Một tin tốt

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy sự lựa chọn của cơ thể khi đối diện tác nhân gây bệnh ung thư có thể là nguyên nhân khiến tóc bạc.

Độc đáo miếng dán phát hiện ung thư da

(NLĐO) - Các nhà khoa học từ Trường Y khoa Đại học Wake Forest (Mỹ) đã phát minh ra một công cụ phát hiện ung thư da nhỏ gọn, không xâm lấn.

Phát hiện "chìa khóa" ngăn ung thư trước khi di căn

(NLĐO) - Các nhà khoa học đã phát hiện một cơ chế phòng thủ độc đáo của tế bào ung thư, có thể trở thành mục tiêu cho các liệu pháp ngăn chặn di căn

ung thư vú bọ cạp ung thư Brotheas amazonicus
