HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Hoàn thành Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương trong tháng 10

Bảo Trân

(NLĐO) - Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành Đại hội Đảng bộ trong tháng 10-2025.

Ngày 22-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Kết luận 185).

Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Hoàn thành Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương trong tháng 10- Ảnh 1.

Đảng bộ xã Long Hải (TP HCM) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Ngọc Giang

Theo Kết luận 185, tại phiên họp ngày 22-8, sau khi nghe báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, kết quả đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030 và báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng về một số kết quả các cuộc làm việc của Bộ Chính trị cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có kết luận.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất phương án nhân sự

Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất với báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, kết quả đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030; báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng về một số kết quả các cuộc làm việc của Bộ Chính trị cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14-4-2025 của Bộ Chính trị về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các chỉ đạo của Trung ương về chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.

Theo đó, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 6 nhiệm vụ.

Cụ thể là tổ chức đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm đúng tiến độ (các đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ xã, phường, đặc khu hoàn thành trong tháng 8-2025; các đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành trong tháng 10-2025).

Xây dựng văn kiện đại hội, chương trình hành động bảo đảm chất lượng, bám sát và cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cấp, từng địa bàn.

Tổ chức đóng góp ý kiến có chất lượng, tập trung thảo luận các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp mình, cấp trên trực tiếp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Rà soát các khâu tổ chức đại hội bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí, không phô trương, hình thức. Khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế được chỉ ra.

Khẩn trương kiện toàn, chỉ định bí thư cấp ủy (ở những nơi còn khuyết), phân công cấp ủy viên; hoàn thiện, ban hành các văn kiện, xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội trong tháng 8-2025, bảo đảm kịp thời cụ thể hoá, tổ chức thực hiện nghị quyết ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy ngay trong tháng 9-2025.

Căn cứ tình hình đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, chủ động điều động, bố trí, phân công cán bộ, công chức, viên chức cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị, phục vụ tổ chức tốt Đại hội XIV của Đảng, trước mắt tập trung chuẩn bị các nội dung tham mưu trình Hội nghị Trung ương 13 theo chương trình đề ra.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện công tác giám sát

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với ban thường vụ tỉnh uỷ, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện công tác giám sát việc tổ chức Đại hội, xây dựng nghị quyết, chương trình hành động của Đại hội, kiện toàn cấp ủy.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan có liên quan thường xuyên tổng hợp tình hình, tiến độ đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trung ương khóa XIV dự kiến có 200 ủy viên, Bộ Chính trị có 17-19 ủy viên

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trung ương khóa XIV dự kiến có 200 ủy viên, Bộ Chính trị có 17-19 ủy viên

(NLĐO) - Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Cho ý kiến bổ sung nhân sự quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(NLĐO) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã cho ý kiến về nhân sự bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Hoàn thiện, bổ sung bí thư, chủ tịch UBND cấp xã còn thiếu

(NLĐO) - Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu hoàn thiện, bổ sung cán bộ cơ quan chuyên môn, đặc biệt là bí thư, chủ tịch UBND cấp xã còn thiếu trước ngày 25-7.

đại hội đảng đại hội đảng bộ Đại hội Đảng toàn quốc Đại hội Đảng bộ phường đại hội đảng bộ xã Bộ Chính trị Ban Bí thư Trần Cẩm Tú Đảng viên Đảng bộ cơ sở nhân sự quy hoạch cán bộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo