Thời sự Chính trị

Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật 1 tổ chức đảng và một số cán bộ

B.Trân

(NLĐO) - Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đức Quyền, Lê Đức Giang, Lê Hồng Sơn, Ngô Công Tước.

Ngày 22-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp xem xét việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật đơn vị và một số cán bộ lãnh đạo - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Quyền, cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy: Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đến tháng 2-2025) đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Y tế, một số tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Nhiều cán bộ, đảng viên tại Cục An toàn thực phẩm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài.

Ông Nguyễn Đức Quyền trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc ký Quyết định giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất trái pháp luật.

Ông Lê Đức Giang trong thời gian giữ chức vụ Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Một tổ chức đảng và một số cán bộ bị kỷ luật

Ông Lê Hồng Sơn trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc can thiệp trái pháp luật vào quyết định chủ trương đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ của UBND các quận, huyện.

Ông Ngô Công Tước trong thời gian giữ chức vụ Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc ký các văn bản liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng trái quy định pháp luật.

Các ông Nguyễn Đức Quyền, Lê Đức Giang, Lê Hồng Sơn, Ngô Công Tước đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đức Quyền, Lê Đức Giang, Lê Hồng Sơn, Ngô Công Tước.

Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

