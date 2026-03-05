HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bộ Chính trị công bố quyết định kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

B.Vân

(NLĐO) - Nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Ngày 5-3, tại TP Đà Nẵng, Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn, tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Nội dung giám sát tập trung vào việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Chỉ thị số 01-CT/TW (23-1-2026) và Chỉ thị số 46-CT/TW (16-5-2025) của Bộ Chính trị về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.



Bộ Chính trị công bố quyết định kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: danang.gov

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao tinh thần chủ động của Ban Thường vụ Thành ủy trong tự kiểm tra, giám sát đồng thời yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo Bộ Chính trị thông qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Phát biểu tiếp thu, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang khẳng định Ban Thường vụ Thành ủy nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, coi đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục rà soát, đánh giá đúng tình hình, kịp thời bổ sung, hoàn thiện nhiệm vụ, giải pháp, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo.

Năm 2026, thành phố xác định triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Công tác chuẩn bị đang được thực hiện đồng bộ, bảo đảm đúng chỉ đạo của Trung ương.

Đợt kiểm tra, giám sát lần này được xem là dịp quan trọng để Đảng bộ thành phố nhìn nhận toàn diện kết quả, khắc phục hạn chế, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

