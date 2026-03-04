Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu phức hợp Trung tâm thương mại – Căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng (Danang Landmark) đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành.



Dự án do Công ty CP Cosmos Housing làm chủ đầu tư, tọa lạc tại mặt tiền đường Bạch Đằng nối dài, bên sông Hàn, phường Hòa Cường. Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 3.765m².

Theo hồ sơ được phê duyệt, công trình gồm hai khối nhà: tháp Dragon cao 39 tầng và tháp Phoenix cao 31 tầng, với tổng cộng 454 căn hộ. Trong đó có 446 căn hộ ở và 8 căn hộ ở kết hợp kinh doanh.

Dự án Danang Landmark đang trong quá trình thi công

Theo báo cáo của chủ đầu tư, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai tại dự án đã được thế chấp tại Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Đà Nẵng.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, căn cứ hồ sơ do chủ đầu tư cung cấp và ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án đáp ứng điều kiện được bán theo Điều 24 Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện giải chấp một phần hoặc toàn bộ dự án hoặc nhà ở và quyền sử dụng đất liên quan trước khi ký hợp đồng mua bán với khách hàng.

Về phương thức thanh toán, lần thanh toán đầu không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng (bao gồm cả tiền đặt cọc); tổng số tiền thu trước khi bàn giao nhà không vượt quá 70% giá trị hợp đồng; không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Tiền đặt cọc không vượt quá 5% giá bán khi nhà ở đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.



Được biết, dự án Danang Landmark đang trong quá trình thi công. Khu vực ven sông Hàn thuộc phường Hoà Cường hiện đang thi công nhiều dự án cao ốc. Trong đó có toà tháp 69 tầng tại dự án Da Nang Downtown của Tập đoàn Sun Group.



