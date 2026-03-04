HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đà Nẵng: Hai toà tháp bên sông Hàn được mở bán hơn 450 căn hộ

B.Vân

(NLĐO) - Dự án Danang Landmark nằm cạnh phố đi bộ Bạch Đằng có hai toà tháp 39 và 31 tầng được phép mở bán 454 căn hộ

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu phức hợp Trung tâm thương mại – Căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng (Danang Landmark) đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành.

Dự án do Công ty CP Cosmos Housing làm chủ đầu tư, tọa lạc tại mặt tiền đường Bạch Đằng nối dài, bên sông Hàn, phường Hòa Cường. Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 3.765m².

Theo hồ sơ được phê duyệt, công trình gồm hai khối nhà: tháp Dragon cao 39 tầng và tháp Phoenix cao 31 tầng, với tổng cộng 454 căn hộ. Trong đó có 446 căn hộ ở và 8 căn hộ ở kết hợp kinh doanh.

Đà Nẵng: Cao ốc 39 tầng bên sông Hàn được mở bán hơn 450 căn hộ - Ảnh 1.

Dự án Danang Landmark đang trong quá trình thi công

Theo báo cáo của chủ đầu tư, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai tại dự án đã được thế chấp tại Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Đà Nẵng.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, căn cứ hồ sơ do chủ đầu tư cung cấp và ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án đáp ứng điều kiện được bán theo Điều 24 Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện giải chấp một phần hoặc toàn bộ dự án hoặc nhà ở và quyền sử dụng đất liên quan trước khi ký hợp đồng mua bán với khách hàng.

Về phương thức thanh toán, lần thanh toán đầu không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng (bao gồm cả tiền đặt cọc); tổng số tiền thu trước khi bàn giao nhà không vượt quá 70% giá trị hợp đồng; không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Tiền đặt cọc không vượt quá 5% giá bán khi nhà ở đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Được biết, dự án Danang Landmark đang trong quá trình thi công. Khu vực ven sông Hàn thuộc phường Hoà Cường hiện đang thi công nhiều dự án cao ốc. Trong đó có toà tháp 69 tầng tại dự án Da Nang Downtown của Tập đoàn Sun Group.

 

Tin liên quan

Đà Nẵng xử lý gần 3.000 vụ buôn lậu, hàng giả

Đà Nẵng xử lý gần 3.000 vụ buôn lậu, hàng giả

(NLĐO) – Năm 2025 và cao điểm Tết Bính Ngọ 2026, TP Đà Nẵng đã xử lý hàng ngàn vụ buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, thu ngân sách hàng trăm tỉ đồng.

Tiệm vàng ở Đà Nẵng đông nghẹt từ 5 giờ sáng, nhẫn 5 phân đến 1 chỉ hút khách

(NLĐO) - Chuỗi cửa hàng vàng Kim Khánh Việt Hùng ở Đà Nẵng chỉ bán sản phẩm vàng trọng lượng nhỏ, đến 1 chỉ trong ngày vía Thần Tài

Hãng hàng không của Sun Group mở 2 đường bay mới tới Đà Nẵng

(NLĐO) - Sun PhuQuoc Airways vừa khai trương các đường bay đến Đà Nẵng, hoàn thiện chuỗi trải nghiệm nghỉ dưỡng – giải trí trong hệ sinh thái của Sun Group.

Đà Nẵng căn hộ cao ốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo