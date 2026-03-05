Bộ Chính trị công bố quyết định kiểm tra, giám sát với Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bộ Chính trị công bố quyết định kiểm tra, giám sát với Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi

T.Trực

(NLĐO) – Công tác kiểm tra, giám sát là việc làm thường xuyên, liên tục nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra.

Sáng 5-3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 31 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng làm Trưởng đoàn, đã công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Theo Quyết định, đoàn kiểm tra Trung ương sẽ giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01, ngày 23-1-2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chỉ thị số 46, ngày 16-5-2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bộ Chính trị công bố quyết định kiểm tra, giám sát với Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Đồng thời kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57, ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND tối cao nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát là việc làm thường xuyên, liên tục nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. 

Trong quá trình thực hiện, cần nhìn nhận cách làm hay, sáng tạo ở địa phương, cũng như những khó khăn, bất cập, từ đó kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để nhân rộng những cách làm hay và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nếu có.

Để đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát đạt yêu cầu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tích cực phối hợp với các thành viên đoàn kiểm tra, giám sát để đạt kết quả tốt nhất. Đoàn sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát theo quy trình, quy định và báo cáo kết quả, trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cam kết quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. "Tỉnh đã phân công đầu mối tổng hợp báo cáo và cung cấp các tài liệu cần thiết gửi đoàn kiểm tra, giám sát. Trong thời gian đoàn làm việc tại Quảng Ngãi, Ban Thường vụ sẽ tập trung chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của đoàn kiểm tra, giám sát" - ông Niên nói.

Tin liên quan

Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

(NLĐO)- Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ thực hiện nghiêm các nội dung kiểm tra theo Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị

(NLĐO) - Việc kiểm tra, giám sát tập trung vào triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, công tác bầu cử và mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 tại Quảng Trị.

Công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ tại tỉnh Ninh Bình

(NLĐO)- Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, được Ban Bí thư chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Ban Thường vụ chính quyền địa phương chuyển đổi số Bộ Chính trị đại hội đại biểu Trung ương đảng đoàn kiểm tra công tác kiểm tra Hội đồng nhân dân chuyển đổi số quốc gia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo