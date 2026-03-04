HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Minh Chiến

(NLĐO)- Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ thực hiện nghiêm các nội dung kiểm tra theo Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ngày 4-3, tại trụ sở Chính phủ, Đoàn kiểm tra, giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Chính phủ - Ảnh 1.

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Ảnh: Nhật Bắc

Dự hội nghị có Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát, tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát số 26 công bố quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; kế hoạch kiểm tra, giám sát của đoàn đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Đoàn có nhiệm vụ giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23-1-2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16-5-2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Chính phủ - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Bên cạnh đó, kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân trong giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Trưởng Đoàn nêu rõ, kiểm tra, giám sát là hoạt động thường xuyên nhằm đánh giá đúng, thực chất tình hình, nhận diện ưu điểm, cách làm hay, sáng tạo để tiếp tục phát huy; chỉ ra những hạn chế, tồn tại để kịp thời có giải pháp khắc phục, đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng.

Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Chính phủ - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các thành viên trong đoàn, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan có liên quan làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, khách quan, đúng quy định của Đảng, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, không gây xáo trộn, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, đảm bảo đợt kiểm tra diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ thực hiện nghiêm hướng dẫn, kế hoạch, các nội dung kiểm tra theo Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan của Đảng ủy Chính phủ cung cấp các báo cáo, tài liệu, số liệu trung thực, khách quan và tiếp thu đầy đủ ý kiến nhận xét của Đoàn kiểm tra, giám sát trên tinh thần cầu thị để tiếp tục khắc phục, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác trong thời gian tới.

Chính phủ Bộ Chính trị thủ tướng phạm minh chính ông Nguyễn Thanh Nghị kiểm tra đảng uỷ chính phủ
