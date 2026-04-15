Thời sự Chính trị

Bộ Chính trị đồng ý chủ trương lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương

Thế Dũng

(NLĐO)- Sau Đồng Nai, Quảng Ninh là địa phương tiếp theo được đồng ý chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký kết luận số 20 ngày 7-4 của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.

Bộ Chính trị đồng ý chủ trương lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương - Ảnh 1.

Bộ Chính trị đồng ý chủ trương lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương

Kết luận nêu rõ, sau khi xem xét tờ trình của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Theo kết luận của Bộ Chính trị, tập trung phát triển Quảng Ninh theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc. Thực hiện tái cấu trúc không gian phát triển tích hợp đô thị, biển, đảo, biên giới, di sản thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, chuyển từ tổ chức không gian phân tán sang tích hợp, từ địa giới hành chính sang hệ sinh thái đa trung tâm, mở và liên kết.

Bộ Chính trị yêu cầu mở rộng không gian tăng trưởng, tạo đột phá với động lực tăng trưởng là khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển đồng bộ kinh tế xanh, kinh tế di sản, kinh tế biển, kinh tế biên giới, kinh tế ban đêm và công nghiệp văn hóa.

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng đường bộ, đường sắt cao tốc, sân bay, cảng biển và hạ tầng đô thị thông minh, kết nối các trung tâm đô thị lớn.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu phát triển Quảng Ninh phải bảo đảm sự phát triển hài hòa, cân đối giữa các xã, phường, đặc khu, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa.

Đồng thời, tăng cường cải cách thể chế, đổi mới quản trị, xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp với tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trình Quốc hội xem xét, quyết định trong năm 2026.

Về phía tỉnh Quảng Ninh, ngày 10-4 vừa qua, địa phương này đã ban hành kế hoạch hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập thành phố trực thuộc Trung ương. Đề án được xây dựng trên cơ sở toàn bộ địa giới hành chính hiện nay của tỉnh.

Trong tháng 4, tỉnh sẽ hoàn thiện đề án, đồng thời tổ chức lấy ý kiến người dân tại các xã, phường, đặc khu. Đến tháng 5, đề án sẽ được báo cáo các cấp ủy Đảng và trình HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua. Dự kiến trong tháng 6, đề án sẽ được trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Hiện, cả nước có 6 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ. Vừa qua, Trung ương đã đồng ý chủ trương lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Việc lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương cũng đã được Quốc hội khóa XVI bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ nhất để xem xét, thông qua.

Lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập thành phố Quảng Ninh

Lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập thành phố Quảng Ninh

(NLĐO)- UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc thành lập thành phố Quảng Ninh.

