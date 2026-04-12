Kinh tế

Khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh trị giá hơn 5,6 tỉ USD

Văn Duẩn

(NLĐO) - Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có tổng mức đầu tư hơn 5,6 tỉ USD do Vingroup làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028.

Ngày 12-4, tại phường Tuần Châu, UBND tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Vingroup phối hợp cùng UBND các tỉnh, TP: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Vingroup khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh trị giá hơn 5,6 tỉ USD - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự lễ khởi công

Là tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên triển khai tại Việt Nam, tuyến Hà Nội - Quảng Ninh không chỉ tạo động lực mạnh mẽ cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; mà còn có ý nghĩa đặc biệt trong việc mở ra kỷ nguyên tăng tốc, góp phần hiện thực hóa quyết tâm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Dự lễ khởi công có Thủ tướng Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương; Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng...

Thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Quảng Ninh từ hơn 2 tiếng chỉ còn khoảng 23 phút

Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỉ đồng, tương đương hơn 5,6 tỉ USD (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

Vingroup khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh trị giá hơn 5,6 tỉ USD - Ảnh 2.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tại lễ khởi công

Dự án đi qua 4 địa phương: Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh với chiều dài 120,2 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ tối đa lên tới 350 km/giờ, riêng đoạn qua Hà Nội có tốc độ tối đa 120 km/giờ.

Dự án dự kiến sẽ sử dụng thế hệ tàu cao tốc mới nhất, hiện đại nhất cùng hệ thống thông tin, tín hiệu, trang thiết bị cao cấp hàng đầu thế giới do Siemens Mobility (Đức) cung cấp và sẽ từng bước chuyển giao công nghệ cho VinSpeed trong quá trình vận hành.

Điểm đầu của tuyến đặt tại ga Cổ Loa (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate Hà Nội), điểm cuối tại ga Hạ Long (Khu Công viên rừng Globe Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh). Tuyến sẽ đi qua 3 ga trung chuyển là Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh) và có 1 depot đặt tại ga cuối Hạ Long.

Vingroup khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh trị giá hơn 5,6 tỉ USD - Ảnh 3.

Phối cảnh Ga Hạ Long. Ảnh: VinSpeed

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và chính thức đi vào vận hành, khai thác thương mại trong năm 2028, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Quảng Ninh xuống 5-7 lần, từ hơn 2 tiếng chỉ còn khoảng 23 phút.

Phát biểu tại lễ khởi công, đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, nhấn mạnh việc khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh ngày hôm nay khẳng định quyết tâm của Vingroup đóng góp mạnh mẽ vào việc phát triển cơ sở hạ tầng, từng bước kiến tạo hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại chuẩn quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân Việt Nam.

Với tốc độ di chuyển vượt trội, dự án sẽ mở ra trục kết nối hiệu quả giữa thủ đô với các trung tâm công nghiệp, logistics và du lịch tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, góp phần thúc đẩy giao thương, đầu tư và dịch chuyển lao động chất lượng cao; đồng thời tạo điều kiện để các địa phương phát triển theo hướng liên kết vùng chặt chẽ hơn.

Bên cạnh việc mở ra phương thức kết nối mới, khơi thông động lực phát triển của 4 cực tăng trưởng: Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh, dự án còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Vingroup khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh trị giá hơn 5,6 tỉ USD - Ảnh 4.

Phối cảnh Ga Cổ Loa. Ảnh: VinSpeed

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh là dự án thứ hai do VinSpeed triển khai thực hiện. Tháng 12-2025, VinSpeed đã chính thức động thổ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ tại TPHCM, dự kiến hoàn thành vào quý IV-2028.

Ông Michael Peter, Tổng giám đốc toàn cầu Tập đoàn Siemens Mobility, cam kết tập đoàn cung cấp cho Việt Nam công nghệ tàu cao tốc chất lượng nhất, hiệu quả nhất và an toàn nhất đã được kiểm chứng trên khắp thế giới.

"Mỗi ngày, tàu của chúng tôi chạy khoảng tổng cộng 1 triệu km, tức là gấp 3 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng, với kiểm chứng thực tế an toàn tuyệt đối".

Siemens cam kết đồng hành bền chặt cùng Vingroup để triển khai dự án có lợi cho cả hai bên. "Chúng tôi sẽ cùng nhau hợp tác chuyển giao công nghệ sâu rộng, cùng lắp ráp và bảo trì tàu, để tạo ra một hệ sinh thái tàu cao tốc hoàn toàn mới ở Việt Nam" - ông Michael Peter nói.

Phân chia Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam thành 17 dự án độc lập

Phân chia Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam thành 17 dự án độc lập

(NLĐO) - Chính phủ cho phép tách Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam thành 17 dự án độc lập; cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc đấu thầu hạn chế...

Thủ tướng Lê Minh Hưng khởi công đường sắt tốc độ cao đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh Vingroup khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh Vingroup khởi công
