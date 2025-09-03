HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 5 tỉnh về Đại hội Đảng bộ địa phương

Văn Duẩn

(NLĐO) - Tổ công tác số 2 và số 4 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ các tỉnh: An Giang, Lâm Đồng, Ninh Bình, Đắk Lắk, Lào Cai về Đại hội Đảng

Ngày 3-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổ công tác số 2 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng. Tổ công tác số 4 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 5 tỉnh về Đại hội Đảng bộ địa phương- Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Nhật Bắc

Tại buổi làm việc, các Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: An Giang, Lâm Đồng, Ninh Bình, Đắk Lắk, Lào Cai đã trình bày dự thảo các văn kiện chủ yếu của địa phương, gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự thảo Nghị quyết Đại hội, Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương đối với dự thảo văn kiện, phương án nhân sự cấp ủy chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có ý kiến phát biểu, tập trung nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua; đề nghị bổ sung, đánh giá sâu hơn kết quả thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm; công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành tổ chức của đơn vị hành chính 2 cấp; công tác lãnh đạo việc nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội và niềm tin trong nhân dân. Đồng thời, đề nghị làm rõ hơn các giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm, điểm nghẽn phát triển của các tỉnh; gợi mở, định hướng về nhiệm vụ, giải pháp, kinh nghiệm, cách làm mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Ban Bí thư cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện; các tỉnh đã triển khai thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14-4-2025 của Bộ Chính trị và các kết luận, văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 5 tỉnh về Đại hội Đảng bộ địa phương- Ảnh 2.

Tổ công tác số 4 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quan trọng mà các tỉnh đã đạt được, toàn diện trên các lĩnh vực, đồng thời các tỉnh đã thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2025 - 2030 thể hiện quyết tâm chính trị, tầm nhìn phát triển, xác định nhiệm vụ trọng tâm và đột phá, đã quán triệt và cụ thể hóa những chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị ban hành gần đây.

Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Ban Bí thư đề nghị các địa phương tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành để hoàn thiện các văn kiện và nhân sự trình Đại hội, trong đó lưu ý các định hướng trong nhiệm kỳ phải bám sát các định hướng lớn của Trung ương và đặt trong bối cảnh phát triển chung của đất nước, nhất là các thời cơ, vận hội mới khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời, rút kinh nghiệm sâu sắc những vấn đề hạn chế đã được chỉ ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 để có giải pháp phòng ngừa, khắc phục kịp thời, hiệu quả; chú trọng việc nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến với dự thảo các Văn kiện Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng.

Đề nghị các tỉnh tập trung hoàn thiện sớm Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để trình Đại hội theo hướng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, có thể tổ chức thực hiện ngay sau Đại hội, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống; đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

Bộ Chính trị đánh giá dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy của các tỉnh đã được các tỉnh ủy triển khai một cách bài bản, khoa học, kỹ lưỡng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh tiếp thu kết luận của Tổ Công tác Bộ Chính trị và ý kiến các cơ quan để hoàn chỉnh văn kiện và phương án nhân sự Đại hội...

