Kinh tế

Bộ Chính trị: Tăng quyền để khách hàng lựa chọn nhà cung cấp điện

Thùy Linh

(NLĐO) - Bộ Chính trị yêu cầu tăng quyền lựa chọn của khách hàng sử dụng điện trong việc tiếp cận và lựa chọn đơn vị cung cấp điện phù hợp với nhu cầu.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết số 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ Chính trị: Tăng quyền để khách hàng lựa chọn nhà cung cấp điện- Ảnh 1.

Bộ Chính trị chỉ đạo tăng quyền lựa chọn của khách hàng sử dụng điện trong việc tiếp cận và lựa chọn đơn vị cung cấp điện phù hợp với nhu cầu

Trong đó, về điện lực, Bộ Chính trị yêu cầu đẩy mạnh cơ cấu lại ngành điện, tăng cường tính cạnh tranh, minh bạch và bền vững. Phát triển cân đối, hợp lý giữa các nguồn điện, bảo đảm yêu cầu cao nhất là đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, từng bước thực hiện cam kết quốc tế về giảm phát thải.

Bộ Chính trị yêu cầu phát triển nguồn điện cân đối hợp lý theo lợi thế vùng, miền, địa phương hướng tới cân bằng cung - cầu nội vùng, giảm tối đa tổn thất truyền tải.

Ưu tiên phát triển các dự án nguồn điện có công suất hiệu quả cao, thân thiện môi trường. Có phương án mở rộng, khai thác hiệu quả công suất các nhà máy điện, dự án nguồn điện hiện có theo hướng chọn lọc, ưu tiên các nhà máy có tiềm năng, hoạt động hiệu quả.

Cùng với đó, chủ động phương án xuất nhập khẩu nguồn điện tại những địa điểm và thời điểm phù hợp, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và hiệu quả kinh tế.

Đối với điện gió và điện mặt trời, Bộ Chính trị yêu cầu phát triển phù hợp với khả năng bảo đảm an toàn hệ thống với giá thành điện hợp lý, đặc biệt là các nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ, điện mặt trời mái nhà.

Khẩn trương xây dựng chính sách tháo gỡ khó khăn, chính sách pháp lý hỗ trợ và cơ chế đột phá cho phát triển điện gió ngoài khơi, nghiên cứu, giao nhiệm vụ cho một số doanh nghiệp lớn Nhà nước, tư nhân có uy tín, thương hiệu, có thực lực để thực hiện nhiệm vụ phát triển các dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Bộ Chính trị cũng chỉ đạo xây dựng cơ chế đặc thù xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn đối với các dự án điện gió, điện mặt trời để bổ sung nguồn điện quốc gia, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định pháp luật.

Phát triển thị trường điện theo hướng tăng cạnh tranh, minh bạch

Bộ Chính trị yêu cầu phát triển thị trường điện theo hướng tăng cường tính cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả, đồng bộ với bảo đảm an ninh năng lượng, triển khai hiệu quả cơ chế mua bán điện trực tiếp, đồng thời tăng quyền lựa chọn của khách hàng sử dụng điện trong việc tiếp cận và lựa chọn đơn vị cung cấp điện phù hợp với nhu cầu.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống giao dịch điện, bao gồm cơ chế hợp đồng mua bán điện (PPA) minh bạch, ổn định, dài hạn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư. Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các dự án đầu tư hạ tầng lưu trữ năng lượng như pin tích trữ, kho LNG, kho xăng, dầu cả trên đất liền và trên biển.

"Đổi mới cơ chế giá truyền tải điện để thu hút mạnh mẽ khu vực tư nhân đầu tư phát triển lưới truyền tải" - Bộ Chính trị yêu cầu.

Tin liên quan

EVN xin tính khoản lỗ luỹ kế gần 45 ngàn tỉ đồng vào giá điện

EVN xin tính khoản lỗ luỹ kế gần 45 ngàn tỉ đồng vào giá điện

(NLĐO) - EVN kiến nghị cho phép tính toán khoản lỗ luỹ kế là một khoản chi phí được tính vào giá bán lẻ điện bình quân.

Phó Thủ tướng chỉ đạo về quản lý giá điện, xăng dầu

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu tập trung quản lý, điều hành giá hiệu quả để thúc đẩy tăng trưởng, trong đó có quản lý giá điện, xăng dầu...

Giá điện riêng với trạm, trụ sạc xe điện, cao nhất gần 4.300 đồng/kWh

(NLĐO) - Trạm, trụ sạc cho xe điện sẽ được áp biểu giá bán lẻ điện riêng theo cấp điện áp, trong giờ cao điểm có thể phải trả tới 4.298 đồng/kWh.

Bộ Chính trị cung cấp điện giá điện lựa chọn đơn vị bán điện EVN Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về an ninh năng lượng
