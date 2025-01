Bộ Công an bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

Chiều 15-1, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng thượng tá Trịnh Văn Giang, tân Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm thượng tá Trịnh Văn Giang, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, Thiếu tướng Trần Phú Hà nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với Công an tỉnh Thanh Hóa; là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân và gia đình thượng tá Trịnh Văn Giang, đồng thời là niềm vui chung của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trên cương vị công tác mới, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tin tưởng với bản lĩnh, trình độ, năng lực và kinh nghiệm công tác thực tiễn, thượng tá Trịnh Văn Giang sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, quy tụ cán bộ, chiến sĩ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Thanh Hóa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và ngành giao cho, xây dựng Công an Thanh Hóa ngày càng trong sạch, vững mạnh, luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc.

Ban lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa chúc mừng thượng tá Trịnh Văn Giang

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Trịnh Văn Giang, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an đã giao cho nhiệm vụ và trọng trách mới.

Trên cương vị mới, thượng tá Giang hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể; kế thừa những thành tích, kết quả đã đạt được, đề cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, cùng lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Với việc bổ nhiệm thượng tá Trịnh Văn Giang, Ban lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa hiện nay có 6 người, trong đó Thiếu tướng Trần Phú Hà là Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và 5 Phó giám đốc Công an tỉnh gồm: Đại tá Dương Văn Tiến, đại tá Lê Ngọc Anh, đại tá Phan Thị Hường, đại tá Phùng Xuân Tiến và thượng tá Trịnh Văn Giang.