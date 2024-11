Trao quyết định bổ nhiệm 2 phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương

Chiều 20-11, Công an tỉnh Bình Dương đã công bố quyết định của Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, trao quyết định bổ nhiệm cho thượng tá Bùi Thanh Trực (bìa phải) và thượng tá Phan Huy Văn



Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Bình Dương đã trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Bùi Thanh Trực (SN 1977, quê Bến Tre), Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Bình Dương, giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Quyết định điều động và bổ nhiệm thượng tá Phan Huy Văn (SN 1981, quê Nghệ An), Trưởng Phòng hậu cần, Cục xuất nhập cảnh - Bộ Công an, giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Với việc bổ nhiệm 2 phó giám đốc, hiện Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương có 1 giám đốc và 6 phó giám đốc.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, kỳ vọng 2 tân phó giám đốc phát huy tốt năng lực, sở trường, cống hiến sức lực, trí tuệ cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương hoàn thành mọi nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Bình Dương giao.