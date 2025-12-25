HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bộ Công an: Đã khởi tố 14 bị can trong vụ án tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Bảo Trân

(NLĐO) - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết trong vụ án gây thiệt hại khoảng 396 tỉ đồng tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam, đã khởi tố 14 bị can

Chiều 25-12, Ban Nội chính Trung ương - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị thông báo kết quả phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo. 

- Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, trả lời báo chí tại hội nghị. Ảnh: Gia Hân

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, đã trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí về một số vụ án, vụ việc. 

Theo đó, liên quan đến vụ khai thác đất hiếm, quặng bauxite mà Ban Chỉ đạo vừa đưa vào diện theo dõi, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết vụ án đang trong quá trình điều tra, khi nào có thông tin chính thức sẽ cung cấp cho báo chí.

Đối với vụ việc lãng phí tại dự án trụ sở Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Công an cũng cho hay các cơ quan chức năng của Bộ Công an cũng đang thực hiện theo chức năng. 

Vụ án này hiện cơ quan điều tra đang nghiên cứu tài liệu từ Thanh tra Chính phủ chuyển sang.

Đáng chú ý, đối với thông tin liên quan đến trạm quan trắc không khí của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì vụ án đang trong quá trình điều tra, xác minh.

Về vụ án tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam, tháng 3-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; và khởi tố 14 bị can về 2 hành vi: Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

"Đến thời điểm này, đã khởi tố 14 bị can và qua điều tra xác định thiệt hại khoảng 396 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tài sản tổng trị giá ước tính khoảng trên 257 tỉ đồng, chưa bao gồm các cổ phiếu" - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nói.

Hiện nay, cơ quan điều tra đang tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án này theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo để sớm kết luận và đề nghị truy tố theo quy định.

Đối với vụ án liên quan đến Thủy điện Hồi Xuân (Thanh Hóa) cũng đang trong quá trình giải quyết tin báo tố giác tội phạm; khi có kết quả sẽ thông báo.

Về công tác thu hồi tài sản liên quan đến các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho hay việc thu hồi tài sản từ vụ án tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình điều tra án. 

Từ đầu năm 2025 đến nay, cơ quan điều tra trong lực lượng Công an nhân dân đã kê biên, phong tỏa, thu hồi trên 1.000 tỉ đồng, hơn 100.000 USD, hơn 19.000 euro, 51 bất động sản, 9 xe ô tô và nhiều tài sản khác trị giá ước tính trên 240 tỉ đồng.

"Đối với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa thu giữ tài sản ước tính 477 tỉ đồng, gần 60.000 USD, 50 bất động sản, 8 xe ô tô và nhiều tài sản khác trị giá trên 240 tỉ đồng" - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nói.

Cụ thể, trong vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, đã thu hồi số tiền hơn 148 tỉ đồng và 100.000 USD.

Vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn, đã kê biên 1.440 bất động sản, phong tỏa 43 tài khoản ngân hàng với tổng tiền khoảng 256 tỉ đồng, thu giữ hơn 41 tỉ đồng, hơn 1 triệu USD và 534 lượng vàng. Đối với dự án Đại Ninh, đã thu hồi trên 9 tỉ đồng.

23 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật trong năm 2025

(NLĐO) - Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật 23 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó 6 trường hợp bị xử lý hình sự.

Chuyển Bộ Công an 5 vụ việc liên quan đến dự án trụ sở Bộ Ngoại giao

(NLĐO)- Thanh tra Chính phủ đã chuyển Bộ Công an 5 vụ việc liên quan đến dự án trụ sở Bộ Ngoại giao để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Thanh tra Chính phủ: Chậm tiến độ hơn 10 năm, dự án trụ sở Bộ Ngoại giao nguy cơ gây lãng phí lớn

(NLĐO)- Thanh tra Chính phủ đã nêu rõ nguy cơ gây lãng phí trong triển khai thực hiện dự án trụ sở Bộ Ngoại giao.

