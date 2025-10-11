Bộ Công an đang lấy ý kiến cho Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 69/2024 về định danh và xác thực điện tử. Trong đó đề xuất bổ sung "tài khoản hưởng an sinh xã hội" trên ứng dụng VNeID để phục vụ chi trả trực tuyến các khoản hưu trí, bảo hiểm và hỗ trợ an sinh khác.



Bộ Công an đề xuất lương hưu, bảo hiểm, an sinh xã hội sẽ chi trả qua VNeID. Ảnh minh hoạ

Theo dự thảo, VNeID trong thời gian tới sẽ được bổ sung tính năng quản lý tài khoản an sinh xã hội, cho phép người dân nhận các khoản chi trả từ cơ quan nhà nước trực tiếp qua chuyển khoản.

Tài khoản này sẽ là tập hợp thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm tài khoản ngân hàng, ví điện tử, ví viễn thông và các loại tài khoản thanh toán khác, được tích hợp trên VNeID. Mục tiêu nhằm thống nhất và minh bạch hóa quy trình chi trả an sinh, bảo đảm an toàn, thuận tiện, giảm thiểu rủi ro thất thoát hoặc chậm trễ trong quá trình thực hiện.

Dự thảo quy định, các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chi trả hỗ trợ, hưu trí, bảo hiểm... sẽ phải kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia để thực hiện việc chuyển tiền qua VNeID. Việc này không chỉ giúp tự động hóa quá trình xác thực người thụ hưởng, mà còn đảm bảo chi trả đúng đối tượng, đúng thời gian và đúng mức theo quy định.

Hiện, cả nước hiện có hơn 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Các khoản này được trả định kỳ vào đầu tháng qua tài khoản ngân hàng hoặc nhận trực tiếp tại điểm chi trả. Riêng người già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật, ngành bưu điện sẽ gửi tận nhà.

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 69/2024, Bộ Công an đề xuất quy định cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân được khai thác và sử dụng danh tính điện tử, thông tin, giấy tờ đã tích hợp trên VNeID khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện giao dịch dân sự, thương mại, cung cấp dịch vụ công, dịch vụ tư và các hoạt động khác trong đời sống xã hội, thì không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình bản chính hoặc bản sao các giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp. Việc khai thác và sử dụng danh tính điện tử phải bảo mật thông tin tài khoản định danh điện tử và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.