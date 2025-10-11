HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Bộ Công an đề xuất lương hưu, bảo hiểm, an sinh xã hội chi trả qua VNeID

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Bộ Công an đề xuất bổ sung "tài khoản hưởng an sinh xã hội" trên ứng dụng VNeID để phục vụ chi trả trực tuyến các khoản hưu trí, bảo hiểm.

Bộ Công an đang lấy ý kiến cho Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 69/2024 về định danh và xác thực điện tử. Trong đó đề xuất bổ sung "tài khoản hưởng an sinh xã hội" trên ứng dụng VNeID để phục vụ chi trả trực tuyến các khoản hưu trí, bảo hiểm và hỗ trợ an sinh khác.

Lương hưu, bảo hiểm, an sinh xã hội sẽ chi trả qua VNeID - Ảnh 1.

Bộ Công an đề xuất lương hưu, bảo hiểm, an sinh xã hội sẽ chi trả qua VNeID. Ảnh minh hoạ

Theo dự thảo, VNeID trong thời gian tới sẽ được bổ sung tính năng quản lý tài khoản an sinh xã hội, cho phép người dân nhận các khoản chi trả từ cơ quan nhà nước trực tiếp qua chuyển khoản.

Tài khoản này sẽ là tập hợp thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm tài khoản ngân hàng, ví điện tử, ví viễn thông và các loại tài khoản thanh toán khác, được tích hợp trên VNeID. Mục tiêu nhằm thống nhất và minh bạch hóa quy trình chi trả an sinh, bảo đảm an toàn, thuận tiện, giảm thiểu rủi ro thất thoát hoặc chậm trễ trong quá trình thực hiện.

Dự thảo quy định, các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chi trả hỗ trợ, hưu trí, bảo hiểm... sẽ phải kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia để thực hiện việc chuyển tiền qua VNeID. Việc này không chỉ giúp tự động hóa quá trình xác thực người thụ hưởng, mà còn đảm bảo chi trả đúng đối tượng, đúng thời gian và đúng mức theo quy định.

Hiện, cả nước hiện có hơn 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Các khoản này được trả định kỳ vào đầu tháng qua tài khoản ngân hàng hoặc nhận trực tiếp tại điểm chi trả. Riêng người già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật, ngành bưu điện sẽ gửi tận nhà.

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 69/2024, Bộ Công an đề xuất quy định cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân được khai thác và sử dụng danh tính điện tử, thông tin, giấy tờ đã tích hợp trên VNeID khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện giao dịch dân sự, thương mại, cung cấp dịch vụ công, dịch vụ tư và các hoạt động khác trong đời sống xã hội, thì không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình bản chính hoặc bản sao các giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp. Việc khai thác và sử dụng danh tính điện tử phải bảo mật thông tin tài khoản định danh điện tử và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tin liên quan

Triển khai thủ tục bay bằng sinh trắc học trên VNeID tại tất cả các sân bay toàn quốc

Triển khai thủ tục bay bằng sinh trắc học trên VNeID tại tất cả các sân bay toàn quốc

(NLĐO)- Tăng cường xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học làm thủ tục lên máy bay, đến cuối 2025, tối thiểu 70% khách bay nội địa sẽ qua cửa tự động.

Sắp ngừng cấp thẻ BHYT giấy, người chưa có căn cước hoặc VNeID phải làm gì?

(NLĐO) - Từ 1-6, ngừng cấp thẻ BHYT giấy, thay bằng thẻ online qua VNeID, VssID. Người dân cần làm gì để không gián đoạn quyền lợi BHYT?

Nội Bài triển khai thủ tục bay bằng sinh trắc học trên VNeID

(NLĐO)- Từ 16 giờ ngày 28-4, hành khách bay nội địa từ sân bay Nội Bài có thể làm thủ tục hàng không bằng công nghệ sinh trắc học trên nền tảng VNeID.

VNeID bảo hiểm xã hội lương hưu Bộ Công an
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo