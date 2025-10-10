Sử dụng VNeID để xác nhận thông tin đất đai

TP HCM đang triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong vòng 90 ngày, với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

TP HCM đang làm sạch dữ liệu đất đai cho khoảng 5 triệu thửa đất.

Thuận tiện, minh bạch

Chiến dịch khi thực hiện thành công sẽ bảo vệ quyền lợi của người dân trong vấn đề đảm bảo thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân được đồng bộ, chính xác với cơ sở dữ liệu của nhà nước.

Cùng với đó, thực hiện các thủ tục nhanh gọn nhờ giảm bớt giấy tờ, rút ngắn thời gian khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai như chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp... trên môi trường điện tử.

Sắp tới, người dân có thể sử dụng ứng dụng VNeID để xác nhận thông tin đất đai của mình, tạo sự thuận tiện và minh bạch.

Trong khi đó, doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận thông tin đất đai chính xác, giảm thiểu rủi ro pháp lý.

Việc giải quyết thủ tục hiệu quả, có thể tái sử dụng dữ liệu đã có giúp cắt giảm thành phần hồ sơ, không cần hồ sơ giấy, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

Trong vòng 90 ngày, các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương sẽ tập trung hoàn thiện dữ liệu hiện có.

Theo đó, rà soát, đối chiếu để đảm bảo khoảng 5 triệu thửa đất đã có dữ liệu phải đạt chuẩn "đúng - đủ - sạch - sống". Thông tin chủ sử dụng đất sẽ được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đối với những khu vực chưa có cơ sở dữ liệu, sẽ tiến hành thu thập, số hóa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nhà ở và thẻ căn cước công dân của người dân.

Nhiệm vụ trọng tâm là đồng bộ 100% dữ liệu đất đai của địa phương về Trung ương, kết nối và chia sẻ thông suốt trong toàn hệ thống chính trị để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Yêu cầu cấp thiết với hàng triệu chủ sử dụng đất

Công an TP HCM và Sở Nông nghiệp – Môi trường khuyến nghị người tích cực phối hợp, tham gia cung cấp và xác thực thông tin đất đai, nhà ở.

Cụ thể, chủ động cung cấp, xác thực thông tin, phối hợp với Công an cơ sở, cán bộ văn hóa – xã hội, khu phố để kê khai, bổ sung, chỉnh lý thông tin.

Đến các bàn hướng dẫn được bố trí tại trụ sở UBND và Trung tâm dịch vụ hành chính công để được hỗ trợ cung cấp, xác thực thông tin đất đai. Đồng thời, phối hợp chuẩn hóa dữ liệu nhân thân.

Đối với khoảng 2 triệu chủ sử dụng đất/chủ sở hữu nhà ở chưa đầy đủ thông tin, đề nghị người dân phối hợp mang giấy chứng nhận và Căn cước công dân (CCCD) để đối chiếu, xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đây là yêu cầu cấp thiết, đặc biệt với các trường hợp thay đổi CMND/CCCD hoặc Giấy chứng nhận được cấp trên nhiều loại bản đồ khác nhau.