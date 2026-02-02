Bộ Công an đề xuất mỗi địa điểm sẽ có mã định danh 12 chữ số, hiển thị trên VNeID

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Bộ Công an đề xuất mỗi địa điểm sẽ có mã định danh 12 chữ số, hiển thị trên VNeID

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Bộ Công an đề xuất mỗi công trình, địa điểm sẽ có một mã định danh duy nhất gồm 12 chữ số hiển thị trên VNeID và được bảo mật.

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định về định danh địa điểm do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Bộ Công an đề xuất mã định danh địa điểm 12 chữ số hiển thị trên VNeID - Ảnh 1.

Mỗi địa điểm sẽ có mã định danh 12 chữ số, hiển thị trên VNeID. Ảnh: Chính Phủ

Theo Bộ Công an, cơ sở dữ liệu về định danh địa điểm (gồm thông tin vị trí, công trình, cơ quan, địa điểm kinh doanh…) có vai trò đặc biệt quan trọng bởi địa điểm là nền tảng kết nối các hoạt động quản lý, giao dịch, lưu thông hàng hóa, cung ứng dịch vụ và đời sống của người dân.

Bộ Công an cho rằng nếu không có hệ thống định danh rõ ràng, các hoạt động xây dựng, quy hoạch, phát triển sẽ gặp nhiều khó khăn do tình trạng chồng chéo thông tin và mất tính xác thực.

Việc định danh địa điểm sẽ tăng tính hợp pháp cũng như trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong thực thi các chương trình, dự án liên quan địa điểm đó và tăng cường lòng tin của người dân, doanh nghiệp đối với công tác quản lý nhà nước hiện nay trên môi trường số.

Ngoài ra, Bộ Công an cho biết trên thực tế, sự phát triển không bền vững sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy cho môi trường và xã hội. Việc ban hành nghị định sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các dự án bền vững, đảm bảo các hoạt động kinh tế không gây hại đến môi trường tự nhiên và xã hội.

Do đó, Bộ Công an khẳng định việc xây dựng cơ sở dữ liệu này không chỉ là yêu cầu về kỹ thuật mà còn là nhiệm vụ chiến lược phục vụ công tác quản lý nhà nước thuộc chức năng của nhiều bộ, ngành, địa phương.

Trong dự thảo, Bộ Công an đề xuất 9 nguyên tắc định danh địa điểm. Trong đó, mỗi địa điểm sẽ có một mã định danh duy nhất, thống nhất trên toàn quốc và đảm bảo tính ổn định, không trùng lặp trong hệ thống. Mã định danh địa điểm sẽ được giữ nguyên, không thay đổi dù có điều chỉnh về địa giới hành chính.

Bộ Công an đề xuất mã định danh địa điểm và thông tin đi kèm phải được thiết lập trên cơ sở đo đạc, bản đồ, hồ sơ địa chính hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành có thẩm quyền, bảo đảm chính xác và chuẩn hóa, đồng nhất. Dữ liệu này sẽ được cập nhật thường xuyên, liên tục khi có sự điều chỉnh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hạ tầng kỹ thuật…

Bộ Công an quy định mã định danh địa điểm là dãy số tự nhiên gồm 12 chữ số. Thông tin liên quan đến định danh địa điểm sẽ gồm: Mã định danh địa điểm, đối tượng định danh địa điểm, địa chỉ, lối tiếp cận, mã bưu chính, thông tin tọa độ, các thông tin chứng nhận quyền sử dụng đất, trạng thái hoạt động của địa điểm, thông tin nhận biết, thông tin kết cấu và thông tin địa hình không gian 3 chiều nếu có.

Theo đề xuất, dữ liệu thu thập để định danh địa điểm gồm dữ liệu về địa chỉ, đất đai, công trình, kết cấu xây dựng, nền địa lý… và các dữ liệu khác phục vụ định danh địa điểm được thu thập và tạo lập từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương và được tổng hợp về cơ sở dữ liệu định danh địa điểm.

Trường hợp chưa có thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu trên, Bộ Công an sẽ phối hợp với UBND tỉnh, thành phố phân công các đơn vị liên quan để thu thập.

Chủ sở hữu có thể chủ động đăng ký hoặc theo đề nghị của cơ quan chức năng và cung cấp các thông tin về địa chỉ (số nhà, tên đường, đơn vị hành chính các cấp), thông tin về loại hình địa điểm (nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, trụ sở cơ quan, cơ sở sản xuất kinh doanh, địa điểm công cộng…), thông tin chủ sở hữu (họ tên, số điện thoại, số định danh cá nhân/mã số doanh nghiệp/số định danh cơ quan) và hình ảnh thực tế của địa điểm (nếu có) để phục vụ định danh địa điểm.

Trường hợp dữ liệu cùng một địa điểm sai lệch giữa các hồ sơ, các đơn vị liên quan sẽ rà soát và thống nhất điều chỉnh thông tin trước khi cập nhật vào cơ sở dữ liệu định danh địa điểm.

Trong dự thảo, Bộ Công an cho biết thông tin địa điểm được hiển thị trên ứng dụng VNeID và khẳng định các thông tin này sẽ được bảo mật an toàn tối thiểu ở cấp độ 3 theo quy định pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ khi kết nối chính thức.

Tin liên quan

Cú hích cho thị trường bất động sản?

Cú hích cho thị trường bất động sản?

Tiền thu từ quyền sử dụng đất là nguồn tài chính quan trọng để đầu tư hạ tầng, y tế, giáo dục và an sinh

Đại biểu Quốc hội: Thế nào là “không hợp thức hóa các vi phạm” dự án bất động sản?

(NLĐO)- Các đại biểu Quốc hội cho rằng cần làm rõ thế nào là không hợp thức hóa các vi phạm đối với các dự án bất động sản để địa phương làm cơ sở triển khai

Luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản chính thức có hiệu lực từ 1-8

(NLĐO)- 4 luật liên quan đến thị trường bất động sản, gồm: Đất đai 2024, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản 2023 và Các tổ chức tín dụng 2023 được Quốc hội cho phép có hiệu lực sớm, từ 1-8-2024

Bộ Công an mã định danh công trình mã định danh công trình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo