Thời sự Xã hội

Bộ Công an đề xuất phạt đến 100 triệu đồng nếu mở, duy trì tài khoản số bằng định danh giả mạo

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi mở tài khoản số không đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 16 đến 26-3.

Bộ Công an đề xuất phạt tài khoản số lên đến 100 triệu đồng nếu vi phạm quy định - Ảnh 1.

Mã định danh cá nhân trên thẻ căn cước. Ảnh minh hoạ

Theo Bộ Công an, thời gian qua, vi phạm pháp luật trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Hoạt động tán phát thông tin xấu, độc, vi phạm pháp luật vẫn diễn ra thường xuyên trên các nền tảng dịch vụ mạng xã hội. Bên cạnh đó vẫn xảy ra tình trạng dữ liệu cá nhân bị sử dụng, đánh cắp, trao đổi, rao bán nhằm trục lợi... Thực tế trên cho thấy cần có mức xử phạt để tăng hiệu lực của pháp luật, tăng sức răn đe, ngăn ngừa tội phạm.

Theo nội dung dự thảo, Điều 12 ban soạn thảo đề xuất các mức phạt khi vi phạm quy định về bảo vệ thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật công tác, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng. Theo đó, phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau.

Đưa lên không gian mạng thông tin thuộc bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Không thực hiện yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng về phòng, chống gián điệp mạng, bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

Thay đổi, hủy bỏ hoặc vô hiệu hóa trái phép các biện pháp kỹ thuật được xây dựng, sử dụng để bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước.

Cố ý nghe lén, ghi âm, ghi hình trái phép các cuộc đàm thoại trên không gian mạng. Tiết lộ thông tin về sản phẩm mật mã dân sự, thông tin về khách hàng sử dụng hợp pháp sản phẩm mật mã dân sự; sử dụng, kinh doanh các sản phẩm mật mã dân sự không rõ nguồn gốc.

Người vi phạm còn có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục là buộc xóa, hủy đến mức không thể khôi phục dữ liệu về thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật công tác, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng...

Theo Điều 13 của dự thảo quy định xử phạt các hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đáng chú ý, khoản 5 Điều 13 đề xuất phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi mở tài khoản số không đúng trình tự, thủ tục theo quy định hoặc duy trì tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính bằng thông tin định danh giả mạo, không có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu về tổ chức, doanh nghiệp.

Các loại tài khoản được nêu gồm tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, ví điện tử, tài khoản tiền di động, tài khoản chứng khoán, tài khoản giao dịch tài sản số và các loại tài khoản số khác có chức năng giao dịch tài chính.

Cùng khung phạt này, ban soạn thảo cũng đề xuất xử phạt hành vi mở tài khoản số cho người nằm trong danh sách bị cấm mở và sử dụng tài khoản số.

Ngoài phạt tiền, dự thảo còn đề xuất nhiều biện pháp khắc phục hậu quả, gồm buộc hoàn trả hoặc nộp lại số lợi bất chính có được từ hành vi vi phạm; buộc đóng tài khoản số, hủy giấy đăng ký kinh doanh đối với một số hành vi tương ứng.

Riêng với hành vi vi phạm tại khoản 5 Điều 13 còn bị đề xuất buộc bồi thường 100% số tiền thiệt hại gây ra cho người khác. Theo hồ sơ dự thảo, mức phạt tối đa trong lĩnh vực an ninh mạng được đề xuất là 100 triệu đồng với cá nhân và 200 triệu đồng với tổ chức.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Sẽ xây dựng Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Sẽ xây dựng Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân

(NLĐO)- Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng trong trả lời chất vấn tại Quốc hội sáng 4-11 đã cho biết thời gian tới, các cơ quan sẽ ban hành nghị định và tiến tới xây dựng Luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Nguy cơ vi phạm pháp luật, mất dữ liệu cá nhân khi truy cập "Tài liệu 88 trang"

NLĐO) - Cơ quan Công an tiếp tục có cảnh báo về nguy cơ vi phạm pháp luật, mất dữ liệu cá nhân khi tìm kiếm, truy cập "Tài liệu 88 trang...".

Từ năm 2026, công khai và không được công khai dữ liệu cá nhân người dùng trong trường hợp nào?

(NLĐO) - Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026, theo đó, quy định về dữ liệu cá nhân người dùng.

dữ liệu cá nhân xử phạt vi phạm Bộ Công an an ninh mạng xử phạt vi phạm hành chính
