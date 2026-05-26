Chiều 26-5, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa nhận được thư khen ngợi từ lãnh đạo Bộ Công an.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh (áo trắng) trực tiếp chỉ đạo điều tra, kiểm tra tang vật thu giữ từ vụ án (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Theo đó, ngày 25-5, Thượng tướng Phạm Thế Tùng – Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh biểu dương thành tích xuất sắc của lực lượng Công an Hà Tĩnh trong đấu tranh, triệt phá thành công đường dây hoạt động chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn.

Thư khen của lãnh đạo Bộ Công an gửi Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Theo nội dung thư khen, thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với tội phạm về vũ khí. Qua đó, đã khởi tố 9 đối tượng, thu giữ 73 khẩu súng, 18kg đạn chì cùng nhiều vật chứng liên quan.

Kết quả điều tra xác định các đối tượng sử dụng máy móc để gia công, chế tạo linh kiện súng, đạn và lợi dụng không gian mạng để hoạt động mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Tang vật vụ án

Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, dũng cảm của Công an tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là lực lượng An ninh trong thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; góp phần hạn chế hậu quả do tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây ra, giữ gìn an ninh, trật tự và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Đối tượng Nguyễn Đức Hiệp cùng tang vật

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương thành tích của Công an tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời đề nghị tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thu hồi tối đa số vũ khí đã sản xuất, mua bán trái phép.

Sự ghi nhận, biểu dương của lãnh đạo Bộ Công an là nguồn động viên to lớn để Công an Hà Tĩnh tiếp tục phát huy thành tích, lập thêm nhiều chiến công, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Tang vật vụ án bị thu giữ

Trước đó, vào ngày 23-5, Công an tỉnh cho biết vừa triệt phá đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Cơ quan điều tra xác định, để hình thành đường dây này, các đối tượng đã làm quy trình khép kín từ khâu chế tạo, lắp ráp đến tiêu thụ súng. Đặc biệt, để tránh bị phát hiện, nhóm này sử dụng nhiều tài khoản không chính chủ trên các ứng dụng Telegram, Viber nhằm liên lạc, giao dịch.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố (từ trái qua phải đối với Trần Minh MInh Đức; Đỗ Cao Thành và Trần Minh Sỹ

Quyết định cất mẻ lưới, ngày 18-4, Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động 50 cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu gồm: Nguyễn Đức Hiệp (SN 1990), Sầm Văn Thuyên (SN 1985), cùng trú tại tỉnh Lào Cai và Phạm Văn Tuấn (SN 1990, trú tại tỉnh Ninh Bình).

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 65 thân súng tự chế; 6 khẩu súng hơi nén PCP; một khẩu súng bắn đạn ghém cùng 20 viên đạn; hơn 30kg chì và đạn chì; máy ép, bộ khuôn chế tạo đạn, máy tiện mini cùng nhiều thiết bị, linh kiện phục vụ sản xuất súng như ống giảm thanh, báng súng, hộp tiếp đạn...

Tang vật vụ án

Công an Hà Tĩnh đánh giá, các đối tượng đã xây dựng quy trình chế tạo súng tương đối hoàn chỉnh, quy mô lớn, có khả năng phát tán nhiều vũ khí nguy hiểm ra ngoài xã hội.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 2 khẩu súng hơi PCP, 10kg đạn chì, 60 ống giảm thanh cùng nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan công an cũng triệu tập, áp dụng biện pháp tố tụng đối với 6 đối tượng khác ở Ninh Bình, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Tĩnh.