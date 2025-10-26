HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cơ quan An ninh điều tra truy tìm cặp vợ chồng trong đường dây mua bán vũ khí

Tuấn Minh

(NLĐO)- Mở rộng vụ án, Công an tỉnh Ninh Bình vừa có quyết định truy tìm cặp vợ chồng đã bỏ trốn, liên quan dường dây mua bán vũ khí quân dụng

Ngày 26-10, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này vừa có quyết định truy tìm cặp vợ chồng Vũ Xuân Nam (SN 1993) và vợ là Trương Thị Bích Phượng (SN 2000, ngụ thôn Đông, xã Hoàng Tây, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; nay là tổ dân phố Đông, phường Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình) liên quan tới vụ án hình sự: "Chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" xảy ra năm 2025 tại tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình).

Truy tìm cặp vợ chồng trong đường dây mua bán vụ khí quân dụng - Ảnh 1.

Cặp vợ chồng bị Công an tỉnh Ninh Bình truy tìm do nghi vấn liên quan tới hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, quá trình mở rộng vụ án, cơ quan công an nghi vấn vợ chồng Vũ Xuân Nam và Trương Thị Bích Phượng thực hiện hành vi phạm tội "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng" theo quy định tại Điều 304 Bộ luật hình sự; hiện các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, không xác định được đang ở đâu.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị các cơ quan, tổ chức và quần chúng nhân dân phối hợp truy tìm đối tượng.

Khi phát hiện đối tượng, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (liên hệ điều tra viên Trần Hữu Định theo số điện thoại: 0975.788.886)

Cặp vợ chồng cầm đầu đường dây chăn dắt trẻ em ngậm dầu phun lửa ở Cần Thơ

Cặp vợ chồng cầm đầu đường dây chăn dắt trẻ em ngậm dầu phun lửa ở Cần Thơ

(NLĐO) – Nhóm đối tượng chăn dắt trẻ em đi ngậm dầu phun lửa ở các khu vực vui chơi giải trí, tập trung đông người tại Cần Thơ nhằm thu lợi cá nhân

Bắt cặp vợ chồng xả trộm gần 50 m3 chất thải bể phốt gây mùi nồng nặc trên sông Tô Lịch

(NLĐO) - Nguyễn Khắc Đạo đã chỉ đạo tài xế xe bồn xả trực tiếp gần 50 m3 chất thải lỏng, sau khi hút từ bể phốt, xuống hố ga, gây ô nhiễm sông Tô Lịch.

Khởi tố cặp vợ chồng bán hàng chục tấn cà phê bột giả ra thị trường

(NLĐO) – Đôi vợ chồng sử dụng công thức từ 3 đến 9kg hạt cà phê, còn lại là đậu nành và các chất phụ gia đưa vào rang xay cho ra 100 kg cà phê bột giả.

