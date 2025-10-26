Cơ quan An ninh điều tra truy tìm cặp vợ chồng trong đường dây mua bán vũ khí

Ngày 26-10, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này vừa có quyết định truy tìm cặp vợ chồng Vũ Xuân Nam (SN 1993) và vợ là Trương Thị Bích Phượng (SN 2000, ngụ thôn Đông, xã Hoàng Tây, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; nay là tổ dân phố Đông, phường Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình) liên quan tới vụ án hình sự: "Chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" xảy ra năm 2025 tại tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình).

Cặp vợ chồng bị Công an tỉnh Ninh Bình truy tìm do nghi vấn liên quan tới hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, quá trình mở rộng vụ án, cơ quan công an nghi vấn vợ chồng Vũ Xuân Nam và Trương Thị Bích Phượng thực hiện hành vi phạm tội "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng" theo quy định tại Điều 304 Bộ luật hình sự; hiện các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, không xác định được đang ở đâu.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị các cơ quan, tổ chức và quần chúng nhân dân phối hợp truy tìm đối tượng.

Khi phát hiện đối tượng, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (liên hệ điều tra viên Trần Hữu Định theo số điện thoại: 0975.788.886)