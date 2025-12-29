Bộ Công an hướng dẫn hồ sơ khởi tố hình sự hành vi trốn đóng BHXH

Bộ Công an vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính hướng dẫn kiến nghị khởi tố hình sự đối với hành vi trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN. Hướng dẫn này nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, tạo thuận lợi cho cơ quan BHXH khi kiến nghị khởi tố theo Điều 214, 215, 216 Bộ Luật Hình sự.

Bộ Công an đề nghị cơ quan BHXH nghiên cứu xây dựng, tổng hợp, lập hồ sơ kiến nghị khởi tố, gồm: các giấy tờ, tài liệu, chứng cứ liên quan là bản chính hoặc bản sao hợp pháp (sao lục, sao y...) hoặc bản chuyển đổi từ tài liệu, dữ liệu điện tử bảo đảm tính pháp lý theo quy định.

Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN được tính từ ngày 1-1-2018

Cụ thể, về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động (điều 216), hồ sơ kiến nghị khởi tố gồm:

- Văn bản kiến nghị khởi tố vụ án của cơ quan BHXH;

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được lập đối với hành vi trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định được thực hiện từ ngày 1-1-2018 trở đi, kèm theo các giấy tờ sau: Quyết định kiểm tra, thanh tra; Biên bản làm việc, tài liệu xác minh sự việc; Biên bản vi phạm hành chính; Kết luận thanh tra, kiểm tra.

- Tài liệu chứng minh hành vi trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN (thời gian từ đủ 6 tháng trở lên và trốn đóng từ 50 triệu đồng trở lên hoặc trốn đóng từ 10 người trở lên, tính từ 1-1-2018 trở đi), bao gồm:

Danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp;

Danh sách người lao động bắt buộc phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp; Thông báo kết quả đóng, biên bản làm việc về đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp cho người lao động;

Đơn thư, tài liệu của cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN đã được kiểm tra, xác minh theo quy định;

Biên bản, kết luận kiểm tra, xác minh và các tài liệu, chứng cứ khác (nếu có).

Tại văn bản này, Bộ Công an cũng đã hướng dẫn cụ thể về hồ sơ kiến nghị khởi tố về tội gian lận BHXH, BHTN (điều 214) và tội gian lận BHYT (điều 215) đối với người có hành vi gian lận, chiếm đoạt tiền BHYT từ 10 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại số tiền từ 20 triệu đồng trở lên.

Gửi hồ sơ kiến nghị khởi tố

Căn cứ tính chất, mức độ của hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm được quy định tại Điều 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự, Bộ Công an đề nghị Giám đốc cơ quan BHXH ký văn bản kiến nghị khởi tố, gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng cấp (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu;

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường;

Công an các tỉnh, thành phố). Hồ sơ kiến nghị khởi tố được gửi kèm theo các tài liệu là bản photo có đóng dấu treo, giáp lai của BHXH tỉnh, thành phố hoặc tài liệu số hóa theo quy định của pháp luật để thể hiện nguồn gốc của tài liệu, văn bản quy định.

Trường hợp Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát cùng cấp và các cơ quan liên quan đề nghị cung cấp bổ sung hồ sơ, tài liệu thì cơ quan BHXH có trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời.