Bộ Công an hướng dẫn hồ sơ khởi tố hình sự hành vi trốn đóng BHXH

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Bộ Công an hướng dẫn hồ sơ khởi tố hình sự hành vi trốn đóng BHXH

MAI CHI

(NLĐO) - Doanh nghiệp trốn đóng BHXH từ 1-1-2018 sẽ bị khởi tố hình sự

Bộ Công an vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính hướng dẫn kiến nghị khởi tố hình sự đối với hành vi trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN. Hướng dẫn này nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, tạo thuận lợi cho cơ quan BHXH khi kiến nghị khởi tố theo Điều 214, 215, 216 Bộ Luật Hình sự.

Bộ Công an đề nghị cơ quan BHXH nghiên cứu xây dựng, tổng hợp, lập hồ sơ kiến nghị khởi tố, gồm: các giấy tờ, tài liệu, chứng cứ liên quan là bản chính hoặc bản sao hợp pháp (sao lục, sao y...) hoặc bản chuyển đổi từ tài liệu, dữ liệu điện tử bảo đảm tính pháp lý theo quy định.

Bộ Công an hướng dẫn hồ sơ khởi tố hình sự hành vi trốn đóng BHXH - Ảnh 1.

Hàng trăm lao động tại Công ty TNHH sản xuất- thương mại- dịch vụ Vinh Thông (TPHCM) thiệt thòi quyền lợi vì doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN

Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN được tính từ ngày 1-1-2018

Cụ thể, về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động (điều 216), hồ sơ kiến nghị khởi tố gồm:

- Văn bản kiến nghị khởi tố vụ án của cơ quan BHXH;

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được lập đối với hành vi trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định được thực hiện từ ngày 1-1-2018 trở đi, kèm theo các giấy tờ sau: Quyết định kiểm tra, thanh tra; Biên bản làm việc, tài liệu xác minh sự việc; Biên bản vi phạm hành chính; Kết luận thanh tra, kiểm tra.

- Tài liệu chứng minh hành vi trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN (thời gian từ đủ 6 tháng trở lên và trốn đóng từ 50 triệu đồng trở lên hoặc trốn đóng từ 10 người trở lên, tính từ 1-1-2018 trở đi), bao gồm: 

Danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp; 

Danh sách người lao động bắt buộc phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp; Thông báo kết quả đóng, biên bản làm việc về đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp cho người lao động; 

Đơn thư, tài liệu của cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN đã được kiểm tra, xác minh theo quy định; 

Biên bản, kết luận kiểm tra, xác minh và các tài liệu, chứng cứ khác (nếu có).

Tại văn bản này, Bộ Công an cũng đã hướng dẫn cụ thể về hồ sơ kiến nghị khởi tố về tội gian lận BHXH, BHTN (điều 214) và tội gian lận BHYT (điều 215) đối với người có hành vi gian lận, chiếm đoạt tiền BHYT từ 10 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại số tiền từ 20 triệu đồng trở lên.

Gửi hồ sơ kiến nghị khởi tố

Căn cứ tính chất, mức độ của hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm được quy định tại Điều 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự, Bộ Công an đề nghị Giám đốc cơ quan BHXH ký văn bản kiến nghị khởi tố, gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng cấp (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; 

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường; 

Công an các tỉnh, thành phố). Hồ sơ kiến nghị khởi tố được gửi kèm theo các tài liệu là bản photo có đóng dấu treo, giáp lai của BHXH tỉnh, thành phố hoặc tài liệu số hóa theo quy định của pháp luật để thể hiện nguồn gốc của tài liệu, văn bản quy định.

Trường hợp Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát cùng cấp và các cơ quan liên quan đề nghị cung cấp bổ sung hồ sơ, tài liệu thì cơ quan BHXH có trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời.

Tin liên quan

Trốn đóng BHXH, BHTN: Cách tính tiền và số ngày theo quy định mới

Trốn đóng BHXH, BHTN: Cách tính tiền và số ngày theo quy định mới

(NLĐO) - Chính phủ vừa ban hành quy định chi tiết về chậm đóng, trốn đóng BHXH và bảo hiểm thất nghiệp nhằm tăng tính răn đe và bảo vệ người lao động.

Kiến nghị xử lý hình sự tội trốn đóng BHXH đối với Công ty Vinh Thông

(NLĐO)- Mặc dù đã có phán quyết của tòa án đến nay công ty này vẫn không trả nợ lương và khắc phục nợ BHXH cho người lao động

Trốn đóng BHXH, BHYT: Từ 1-7 có thể bị khởi tố

(NLĐO) - Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực, lần đầu quy định rõ hành vi trốn đóng bảo hiểm và cho phép xử lý hình sự nếu vi phạm.

người lao động BHXH Bộ Công an trốn đóng BHXH xử lý hình sự nợ bhxh gian lận bhyt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo