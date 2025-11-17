HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bộ Công an kêu gọi Đào Minh Quân cùng các đồng phạm nhanh chóng ra đầu thú

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Bộ Công an kêu gọi Đào Minh Quân, Phạm Lisa cùng các đồng phạm nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Ngày 17-11, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt đối với Đào Minh Quân và đồng phạm khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân xảy ra TP HCM và một số tỉnh, thành phố khác.

Bộ Công an kêu gọi Đào Minh Quân ra đầu thú để được hưởng khoan hồng - Ảnh 1.

Bị can Đào Minh Quân. Ảnh: CAND.

Theo Bộ Công an, ngày 22-9-2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt đối với các đối tượng cầm đầu, cốt cán trong tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" gồm Đào Minh Quân, Phạm Lisa, Đào Kim Quang, Huỳnh Thị Thắm, Lâm Ái Huệ về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" quy định tại khoản 1 Điều 113 Bộ luật Hình sự và tội "Hoạt động nhằm lật đồ chính quyền nhân dân" quy định tại khoản 1 Điều 109 Bộ luật Hình sự; đề nghị truy tố, xét xử đối với 19 bị can ở trong nước về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân đân" quy định tại khoản 1 Điều 109 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã niêm yết công khai các văn bản tố tụng về việc khởi tố điều tra, truy nã, kết luận điều tra, đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt đối với Đào Minh Quân, Phạm Lisa, Đào Kim Quang, Huỳnh Thị Thắm, và Lâm Ái Huệ theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) và Thông tư liên tịch số 05/2025/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 1-7-2025 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và Tòa án nhân dân Tối cao.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an kêu gọi Đào Minh Quân, Phạm Lisa, Đào Kim Quang, Huỳnh Thị Thắm, Lâm Ái Huệ nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tổ tụng hình sự; nếu không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt theo trình tự thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) và Thông tư liên tịch số 05/2025/TTLT -BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 1-7-2025 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và Tòa án nhân dân Tối cao.

Tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" là tổ chức khủng bố. Mọi hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện, "trưng cầu dân ý" do tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" tổ chức, hoạt động theo chỉ đạo của các thành viên trong tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" ... sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đề nghị người dân nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đề cao cảnh giác trước những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc, sai trái của các đối tượng phản động, phần tử xấu trên không gian mạng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyệt đối không tham gia các hoạt động biểu tình, phá rối an ninh trật tự, không tham gia các hội, nhóm, tổ chức liên quan phản động, khủng bố, không chia sẻ trên mạng xã hội các thông tin xấu độc, chưa được kiểm chứng, không phải nguồn thông tin chính thống từ đài, báo, Trang thông tin của Trung ương và địa phương.

Khi phát hiện các hành vi tuyên truyền xuyên tạc, hoạt động chống đối của tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để có biện pháp ngăn ngừa, xử lý kịp thời .

khủng bố lật đổ chính quyền tổ chức phản động Đào Minh Quân
